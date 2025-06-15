ضباب خفيف على مناطق ساحلية وداخلية حتى الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، تراوح سرعتها بين 10 كم/س و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

أما الموج فيكون خفيفاً في الخليج العربي وبحر عمان.

كما توقّع أن يتشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نتيجة تأثر الدولة بأنظمة ضغط جوي سطحي ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى تراوح بين 35 و48 درجة، والصغرى بين 23 و33 درجة.

أما الطقس غداً فيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. وتوقّع أن يكون الطقس، الإثنين، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً على بعض المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، خصوصاً غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وعن طقس الثلاثاء المقبل، رجح أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل إلى شمالية غربية وتكون نشطة السرعة على البحر، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقّع أن يكون الطقس يوم الأربعاء، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

أما الرياح فتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.