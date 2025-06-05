حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في عجمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، حيث انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السموّ حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم، ولمّ شملهم مع ذويهم، وتأكيداً لرعاية سموّه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.