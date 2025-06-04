مكتب شؤون الحجاج يرفع جاهزيته لضمان راحة وسلامة حجاج الإمارات

عقد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، اجتماعاً مع رؤساء اللجان، بحضور مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، أحمد راشد النيادي، لمراجعة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال حجاج الدولة.

وأكد الدرعي أهمية العمل بروح الفريق والتكاتف في أداء المهام، مشيداً بجهود الفرق وداعياً إلى مواصلة الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان راحة وسلامة الحجاج في جميع مراحل تنقلهم لأداء مناسكهم براحة ويسر.