تحذيرات من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات صيفاً

حذر سائقون من ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات صيفاً، مثل الولاعات والعبوات المضغوطة والشواحن وغيرها، الأمر الذي يترتب عليه انفجارها، بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وأبلغ سائقون «الإمارات اليوم» أنهم واجهوا، في سنوات سابقة، حوادث انفجار مواد مختلفة داخل مركباتهم، أثناء توقفها تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف، إذ أشاروا إلى أن البعض يستسهل أو يغفل وينسى أدوات، مثل ولاعة السجائر وشواحن الهواتف، داخل المركبة بحكم استخدامها اليومي، لكنها قد تشكّل خطراً محدقاً، بفعل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وذكر أحدهم أنه فوجئ بانفجار ولاعة السجائر وتناثر محتوياتها داخل المركبة، من دون أن تتسبب في أضرار كبيرة، منبهاً إلى أهمية عدم نسيان ولاعات السجائر داخل المركبات، إذ تؤدي درجة الحرارة العالية إلى انفجارها، وتشكّل خطراً جسيماً، خصوصاً أنها تحوي غازات قابلة للاشتعال.

وذكر آخرون أنهم واجهوا مواقف مشابهة، مثل انفجار أجهزة شحن هواتفهم، أو عبوات مضغوطة، مثل مزيلات العرق والعطور، بفعل الحرارة العالية، مؤكدين أهمية زيادة حملات التوعية بشأن إجراءات السلامة خلال فترة الصيف.

من جانبه، حذر الخبير المروري المدير العام لجمعية «ساعد»، الدكتور جمال سالم العامري، السائقين من ترك مواد داخل المركبة خلال فترة توقفها لفترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف، وهي البطاريات وأجهزة شحن الهواتف، وزجاجات العطور، وولاعات السجائر وعبوات المشروبات الغازية، والمعقمات والمطهرات الكحولية، خصوصاً إذا كانت بجانب إكسسوارات داخل المركبة كالجلود الصناعية أو الفراء، إذ قد تتعرض إلى الاشتعال من خلال وهج الحرارة الشديدة، وكذلك عبوات المياه المعبئة التي قد تكون نقطة تجمع شعاع الشمس، ما يشكّل نقطة حرارية شديدة تتسبب في حريق داخل المركبة.

ووصف العامري في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، هذه المواد بأنها قنابل موقوتة داخل المركبة المغلقة والمتوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال فترة الصيف، إذ يمكن أن تنفجر في أي وقت بفعل الاحتباس الحراري، حيث تصل درجات الحرارة داخل المركبة إلى أكثر من 60 درجة مئوية.

وأضاف العامري أن ترك مثل هذه المواد داخل المركبة يشكّل خطراً جسيماً، إذ قد يتسبب الضغط الحراري العالي في انفجارها، ما يُخلف أضراراً مادية في المركبة.

وحذر العامري من خطر مواد مضغوطة قابلة للاشتعال، منها زجاجات العطور والمعقمات والبطاريات والشواحن والولاعات التي تحتوي على كمية بسيطة من الغاز.

وقال: «يجب أن يأخذ السائقون وأصحاب المركبات حذرهم بوجه عام، وعدم ترك مثل هذه المواد داخل مركباتهم خلال فترة الصيف، والقيام بتهوية المركبة من خلال فتح النوافذ قليلاً عند إيقاف المركبة، ما يسمح بخروج الحرارة وعدم احتباسها داخل المركبة».

ولفت إلى أن هناك بعض المواد الأخرى التي يجب عدم تركها داخل المركبة خلال الفترة الصيف، منها الأدوية ومستحضرات التجميل والأطعمة، إذ تؤدي درجات الحرارة العالية إلى فسادها وتلفها.

إخلاء المركبة من المواد القابلة للاشتعال

حذرت أجهزة الشرطة وإدارات الدفاع المدني في الدولة، ضمن حملاتها التوعوية الصيفية، من خطورة ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة، داعية إلى ضرورة خلو المركبات من هذه المواد، حفاظاً على سلامتهم، وأكدت أن وجود هذه المواد الخطرة داخل المركبة خصوصاً خلال فترة النهار، وتعرضها لحرارة وأشعة الشمس وإن لم تكن مباشرة عليها، قد يؤديان إلى كارثة.

ونبهت إلى مخاطر ترك ولاعة السجائر داخل السيارة، إذ قد تنفجر مع الحرارة بسبب وجود قطع معدنية ضمن مكوناتها، وهو ما يُحدث احتكاكاً يتسبب في حريق.

ونبّهت إلى أنه من الممكن أن تؤدي الحرارة الزائدة في الطقس إلى تحطيم الخلايا الداخلية لبطارية الهاتف، حيث يتسبب ذلك في حدوث تماسٍ كهربائي داخلي، ما يؤدي إلى وقوع الحرائق.