«كوسباس-سارسات»: دور الإمارات محوري في عمليات البحث والإنقاذ العالمية

أعربت المسؤولة الرئيسة للعمليات في أمانة برنامج «كوسباس-سارسات» بمقره في مونتريال، كندا، شيريل بيرتوا، عن شكرها لدولة الإمارات على استضافة الاجتماع السنوي الـ39 للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ، عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية «كوسباس- سارسات -COSPAS-SARSAT»، الذي تنظمه قيادة الحرس الوطني من خلال المركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال الفترة من 27 مايو الجاري إلى الخامس من يونيو المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء الفنيين والتشغيليين لإدارة الأعمال الأساسية للبرنامج، مؤكدة أن دور الإمارات محوري في عمليات البحث والإنقاذ العالمية.

وأوضحت شيريل بيرتوا أن برنامج «كوسباس-سارسات» يُعد في جوهره مهمة إنسانية لإنقاذ الأرواح، إذ يشغّل شبكة عالمية من الحساسات الفضائية المصممة لرصد وتحديد مواقع إشارات الاستغاثة الصادرة عن أجهزة الطوارئ، سواء تم تفعيلها من قبل أشخاص في حالات خطر على اليابسة أو في البحر أو في الجو.

وقالت إن هذا الاجتماع المشترك يُعد خطوة حيوية في مسيرة تطوير النظام وتحسينه باستمرار، ونحن نعمل دوماً على دمج تقنيات جديدة لرفع كفاءة الاستجابة وسرعتها.

وقالت إنه يتم إنقاذ ما معدله 10 أشخاص يومياً حول العالم، مؤكدة أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في هذا النظام من خلال استضافتها منظومة متقدمة من الهوائيات التي تستقبل إشارات الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى مركز للتحكم بالمهمات يعالج هذه الإشارات ويوزعها على الجهات المختصة بالإنقاذ حول العالم.