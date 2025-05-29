حملة تفتيشية على المسالخ في أبوظبي

نظمت دائرة البلديات والنقل، متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي، حملة تفتيشية على المسالخ التابعة لها، للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير بيئة آمنة للعاملين والمراجعين.

وشهدت الحملة، التي استمرت ثلاثة أيام، تنظيم زيارات تفتيشية على كل من المسلخ الآلي، ومسلخ الشهامة، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الوثبة، للتأكد من تطبيق متطلبات ومعايير البيئة والصحة والسلامة فيها.

وعمل مفتشو البلدية على التأكد من التزام العاملين في المسالخ بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، وعلى توعية الجمهور وموظفي ومشغلي المسالخ بأهمية توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة الجميع. كما تمت توعية العاملين في المسالخ بأهمية الالتزام بسلامة عمليات الذبح والتقطيع، وضرورة استخدام المعدات المناسبة، والتأكد من تطبيق الموظفين ومشغلي المسالخ الإجراءات الوقائية، فضلاً عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وتعريفهم بالإجراءات الصحيحة لعمليات الإخلاء الآمن، وبنقاط التجمع الخارجية لكل مسلخ.

وشهدت الحملة تنظيم ورش عمل لزيادة الوعي بمعايير السلامة، وكيفية الحد من تأثير أنشطة المسالخ على البيئة.