الشارقة تنظّم نشاط السمسرة في سوق الحراج

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بشأن تنظيم الوساطة "السمسرة" في سوق الحراج في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

ويقضي القرار بأن يحظر على أي شخص طبيعي مزاولة نشاط الوساطة في سوق الحراج للسيارات دون الحصول على تصريح صادر من شركة الشارقة لإدارة الأصول وفق الشروط والضوابط التي تحددها.

كما نص القرار على الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي القرار، والضبطية القضائية للموظفين الذين تعتمدهم السلطة المختصة ويصدر بهم قرار من رئيس مجلس القضاء.