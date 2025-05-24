116 شاغراً وظيفياً في القطاع الخاص بعجمان

شهدت الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية الفورية التي اختتمت أول من أمس، طرح 116 شاغراً وظيفياً لاستقطاب المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الثانوية العامة والشهادات الجامعية، فيما تم إجراء أكثر من 200 مقابلة وظيفية فورية للشواغر المطروحة.

وشهدت الفعالية التي نظمتها دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، من 20 إلى 22 مايو الجاري، إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل، فيما أتيحت الفرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف وتقديم الإرشادات المهنية للباحثين عن عمل، بهدف تعزيز مهاراتهم في دخول سوق العمل في القطاع الخاص.

وحظيت الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية بمشاركة سبع شركات من القطاع الخاص، على مدار ثلاثة أيام، وفرت نحو 116 شاغراً وظيفياً لاستقطاب المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الثانوية العامة والشهادات الجامعية، وتقديم فرص توظيف مباشرة تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية في إطار دعم مستهدفات التوطين. واختُتم اليوم الثالث بمشاركة مجموعة ماجد الفطيم التي عرضت 60 شاغراً وظيفياً.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدائرة لتعزيز التوطين ودعم تمكين الكوادر الوطنية، من خلال توفير فرص مباشرة وسريعة للتوظيف، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتسهيل توظيفها من خلال برنامج «نافس» الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات.