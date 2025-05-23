آمنة الضحّاك لـ"الإمارات اليوم": البحث العلمي يدعم وضع حلول للتحديات ويخلق بيئة زراعية معززة بالتكنولوجيا

أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 بنسخته الأولى في مدينة العين، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك يوم 28 مايو الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وقالت الضحّاك في مؤتمر صحفي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، إننا نشهد كثيراً من الإنجازات التي تحدث على أرض الإمارات يومياً، واليوم نلقي الضوء على مبادرة جديدة وهي انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الأول، حيث يقام في مدينة العين باعتبارها مركزاً زراعياً إماراتياً أسس له والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فهي تتميز بمقوماتها الزراعية الناجحة.

وأكدت الضحّاك أن الزراعة نهج مجتمعي في دولة الإمارات، بل إنها تحققت في بيئة صحراوية بها الكثير من التحديات بسبب طبيعة المناخ، وهذه البيئة رغم تحدياتها شهدت نمواً كبيراً في القطاع الزراعي الذي يشكّل عموداً فقرياً للأمن الغذائي في الدولة، مشيرة إلى أن الدولة ستواصل التوسُّع فيه لأنه لم يعد أمامنا خيارات بل أصبح واقعاً يحتاج إلى مبادرات وأفعال على أرض الواقع.

وأضافت: "الهدف من المؤتمر دعم القطاع الزراعي والمزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتوسيع إنتاجها في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بجعل دولة الإمارات الأولى عالمياً في مجال الأمن الغذائي.

وتابعت الضحّاك: "من خلال المؤتمر والمعرض سنتمكن من توفير كافة سبل الدعم للمزارعين لأن نهدف إلى توفير سبل التمكين للمساهمة في الأمن الغذائي الإماراتي. ومن هنا نحرص على أن يكون المؤتمر شاملاً لمختلف الفئات المستهدفة أيضاً مثل القطاع الخاص والشركات الناشئة والمزارعين وكافة عناصر المجتمع لأننا نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع."

وذكرت أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 100 مزارع مواطن وأكثر من 1000 من طلبة المدارس وأكثر من 75 متحدثاً و20 شركة ناشئة وأكثر من 20 جهة حكومية و40 شركة خاصة، فيما سيشهد إقامة أكثر من 35 جلسة وحواراً.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المؤتمر يركّز بشكل رئيس على البحث العلمي، لذلك حرصنا على تواجد الجامعات في هذا الحدث، بحيث يشارك خلاله 4 جامعات وطلبتهم، كما يشارك طلبة المدارس في إطار تركيزنا الدائم على النشء والخطط المستقبلية، بحيث نشرح لهم أهمية التخصص في هذا القطاع مستقبلاً.

وقالت الوزيرة رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول أهمية البحث العلمي في القطاع الزراعي، إن هناك عدداً من التحديات التي تواجهنا في القطاع الزراعي مثل الطبيعة المناخية، لذلك فإن التعاون مع الجامعات يدعم وضع حلول لرفع كفاءة استخدام المياه واستغلال التربة وخلق بيئة زراعية مُعززة بالتكنولوجيا، ومعرفة ما إذا كانت البيئة مغلقة أو مفتوحة للزراعة، وربطها ببيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتقديم أتمتة للمنظومة الزراعية بالكامل وتطوير التكنولوجيا للمزرعة في بعض اللوجستيات مثل المياه أو المبيدات أو الجوانب التشغيلية.

وتابعت: "نتكلم هنا عن كل التحديات التي يمكن أن يحلها البحث العلمي، وهناك مراكز بحثية تعمل على وضع حلول لتلك التحديات، كما نخلق في هذا الإطار مساحة للحوار بين العاملين والباحثين في القطاع الزراعي في منصة واحدة، إذ خصصنا يوماً كاملاً لهذا الحوار الذي يمكن من خلاله الترجمة لمبادرات مشتركة داخل الدولة وخارجها. كما أن تواجد منظمة فاو معنا مهم لأن وجودهم مع الجامعات يخدم القطاع الزراعي في دولة الإمارات."

وأفادت أن المؤتمر والمعرض سيشهد إطلاق المتحف الزراعي الوطني الذي يروي لنا إرث الزراعة في الدولة وتاريخها وواقعها الحالي المعزز بالتكنولوجيا، كما سيتم إطلاق مجلس شباب الإمارات للزراعة على هامش فعاليات المؤتمر.

وحول دعم المزارعين في الدولة، قالت آمنة الضحاك: "منذ بدء مبادرة "ازرع الإمارات" عقدنا 11 مجلساً للمزارعين واستمعنا لتحدياتهم لأن دورنا الاستماع لتلك التحديات وترجمتها إلى مبادرات ومشاريع، فنحن نستهدف خلق فكر اقتصادي للمزارع"، مشيرة إلى أن العمل مع القطاع الخاص يدعم الترويج للمنتجات الزراعية المحلية.