دبي تشهد افتتاح المركز الأكبر عالمياً للحصول على التأشيرة

أعلنت «في إف إس غلوبال»، لخدمات التكنولوجيا الموثوقة، والشركة العالمية والمتخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، إطلاق مركزها الرئيس لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في دبي، الذي يمثل أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم.

وافتتح المركز، أمس، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المرّي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس غلوبال»، زوبين كركاريا.

وأكد هلال سعيد المري أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطور البنية التحتية في دبي، ويترجم توجهها الاستراتيجي لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة مزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة، سواء من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعداد متزايدة من الزوّار.

وأضاف أن تعزيز سهولة الوصول من دبي وإليها، هي من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مع إدراك أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعامل أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تُعدّ جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزيةً للمستقبل.

من جانبه، قال الفريق محمد أحمد المري إنه تم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُجسد ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات الذكية، وترسيخ نموذج متفرّد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين، مع الإيمان بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزامٌ بمستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال زوبين كاركاريا: «شهدنا على مدار الـ20 عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات، لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار، وتماشياً مع هذا التطور السريع الذي تشهده دبي، نفتتح اليوم أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة على مستوى العالم في هذه المدينة الحيوية، لتقديم خدماتنا لسكانها الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم».

وأوضح أن مساحة المركز تمتد على نحو 150 ألف قدم مربعة، وبقدرة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طلب تأشيرة يومياً، وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز، فيما يعمل في المركز فريق يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية.

. 150 ألف قدم مربعة مساحة المركز الجديد.. ويعمل فيه 400 خبير مدرَّب من 25 جنسية.