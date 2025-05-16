الإمارات والولايات المتحدة.. استثمارات ضخمة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، أن الاستثمار الإماراتي الضخم البالغ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي باتت تركز بشكل متزايد على التقنيات الناشئة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة CNN، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للإمارات، التي وصفها بأنها «مهمة وتاريخية للغاية».

وقال إن مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا أصبحت تشكل ركناً أساسياً ومتنامياً في العلاقات الثنائية، مستشهداً بمهمة الإمارات إلى المريخ التي كان فيها «الشريك الرئيس في نقل المعرفة هو الولايات المتحدة»، مضيفاً: «لم نكن لننجح لولا العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الأميركيين».

وأشار إلى أن الشراكة توسعت لتشمل تقنيات ناشئة حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، والطاقة. وقال إن «هذا الاستثمار يعكس ثمرة عقود من الشراكة، ويؤكد على الثقة المتبادلة بين البلدين».

كما شدد على أن العلاقة الإماراتية الأميركية مبنية على المنفعة المتبادلة، وأن هذه الاستثمارات «لن تخلق فرصاً للإمارات فقط على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، بل أيضاً للاقتصاد الأميركي، من خلال توفير الوظائف، وجذب المواهب في كلا البلدين».

وأكد على أهمية التعاون في وضع أطر حوكمة مسؤولة للتقنيات الناشئة، وقال: «من الضروري أن تكون لدينا علاقات تتسم بالتعاون الوثيق، واستثمارات متبادلة، وأن نبتكر أنظمة حوكمة لهذه التقنيات الجديدة التي قد تكون لها عواقب خطرة إذا أسيء استخدامها».