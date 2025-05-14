أحمد بن محمد يزور معرض القمة الشرطية العالمية بدبي

زار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ، اليوم الأربعاء معرض القمة الشرطية العالمية، المُقامة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، وتحمل شعار" تصميم المستقبل القادم في العمل الشرطي"، ويحضرها لفيف من القيادات الشرطية على مستوى العالم.

واطلع سموّه خلال جولة في المعرض، رافقه فيها معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، على أبرز ما يقدمه العارضون، والذين تجاوز عددهم 200 عارض من مختلف الشركات والمؤسسات البارزة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والشريكة مع مؤسسة إنفاذ القانون على مستوى العالم، من حلول تسهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات.

وزار سموه المنصة الرئيسة للقيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، حيث اطّلع على دورية "غياث التدريبية الافتراضية"، المُستخدمة في تدريب وتأهيل مسؤولي وسائقي الدوريات في الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة، عبر ما تحتويه من تطبيقات افتراضية وسيناريوهات تُحاكي العمليات الشرطية على أرض الواقع.

وأثنى سمو النائب الثاني لحاكم دبي على جهود شرطة دبي في مواكبة التقدم العالمي وتبني التقنيات الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وما تقوم به من ابتكارات وما تقدمه من إسهامات تعزّز من مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، حيث أثمرت هذه الجهود في تحقيق معدلات أمن وأمان تعد من الأعلى على مستوى العالم، مؤكداً سموّه أن مستوى الأداء المتطور لشرطة دبي هو نتائج رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي جل اهتمامها لضمان أمن وسلامة كل مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات في كافة الأوقات.



وخلال الجولة، استمع سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الدورية التي طورّتها شرطة دبي في إطار جهودها الابتكارية الهادفة إلى توفير خدمات تدريبية لكوادرها بمواصفات عالمية، وبناء نُظم تعلُّم ذكية تواكب التطورات والتوجهات المستقبلية في عالم التدريب والتطوير والتأهيل للموارد البشرية.

كما توقف سموّه عند منصة الألعاب الإلكترونية لشرطة دبي، واستمع لشرح حول لعبة إلكترونية تفاعلية طورتها شرطة دبي، بهدف تعزيز التواصل والوصول إلى أفراد المجتمع من جيل الشباب والناشئة لمن يزيد إقبالهم على هذا النوع من الألعاب، لتوصيل الرسائل التوعوية المجتمعية والأمنية لهم بما يتناسب معهم.

وشملت جولة سموه في المعرض الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الأمنية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الأمنية والجنائية، والأمن السيبراني، والبيانات الرقمية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والسيارات والدوريات الحديثة التي تدعم العمليات الشرطية ومختلف مهامها.

جدير بالذكر أن المعرض والقمة الشرطية العالمية يُشكلان منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة حول العالم، ويأتي تنظيم الحدث في إطار جهود شرطة دبي لتطوير قدراتها المستقبلية وتوطيد التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، بما يعكس رؤية الإمارات في الريادة الأمنية والشرطية على مستوى العالم.