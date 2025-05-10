حمدان بن محمد: يداً بيد نعزز ريادة الإمارات ونكون مصدر إلهام للعالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «على خُطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعلمنا أن المجتمع المتلاحم والسعيد يبني الأمل وينشر الإيجابية، ويتكاتف في مواجهة التحديات، ويلتف حول قيادة رشيدة تبادله الحب»، مضيفاً سموّه أن «يداً بيد نعزز ريادة الإمارات، ونكون مصدر إلهام للعالم».

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «على خُطى محمد بن راشد، تعلمنا أن المجتمع المتماسك والسعيد هو من يبني الأمل، وينشر الإيجابية، ويصنع التغيير».

وأضاف سموّه: «مجتمع يعتز بقيمه، ويحتفي بالمتميزين، ويتكاتف في مواجهة التحديات، ويلتف حول قيادة رشيدة تبادله الحب، وتشاركه أفراحه وأحزانه».

وتابع سموّه: «هكذا نصنع المستقبل، ويداً بيد نعزز ريادة الإمارات، ونكون مصدر إلهام للعالم».

ولي عهد دبي:

• على خُطى محمد بن راشد.. تعلمنا أن المجتمع المتماسك والسعيد يبني الأمل وينشر الإيجابية ويصنع التغيير.