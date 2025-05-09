فاطمة بنت مبارك تصل إلى إسطنبول.. وأمينة أردوغان في مقدمة المستقبلين

وصلت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى إسطنبول، في زيارة رسمية للجمهورية التركية الصديقة تستمر ثلاثة أيام.

وكان في مقدمة مستقبليها أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

وأعربت أمينة أردوغان عن بالغ ترحيبها بزيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيدةً بما تمثله سموها من نموذج عالمي رائد في القيادة النسائية والعمل المجتمعي والإنساني.

وأشارت إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وتمكين المرأة ودعم الطفولة والأسرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات.

من جانبها، أعربت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك عن سعادتها بزيارة الجمهورية التركية، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأضافت سموها أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع الجمهورية التركية، وتطويرها نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون البناء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وبشكل خاص القضايا الاجتماعية والثقافية والعلمية.

وأضافت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك: «نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في المجالات التي تخدم المجتمعات، وتعزز التنمية المستدامة».

يرافق سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وحرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

كما يضم الوفد كلاً من: وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ووزيرة دولة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود خلفان الرومي، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ووزيرة دولة لريادة الأعمال علياء بنت عبدالله المزروعي، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم بنت عبدالله الفلاسي.

أمينة أردوغان:

. الزيارة تمثل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وتمكين المرأة ودعم الطفولة والأسرة.

الشيخة فاطمة:

. نتطلع من خلال الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في المجالات التي تخدم المجتمعات، وتعزز التنمية المستدامة.