حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة السياج الحامي لمسيرة الاتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن قرار توحيد القوات المسلحة، الذي صدر في السادس من مايو عام 1976، يُعد قرار فخر واعتزاز بالقوات المسلحة الإماراتية، التي أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، ما يؤكد رؤية الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، الذين آمنوا بأهمية بناء جيش قوي قادر على حماية هذا الوطن وصون مقدراته.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة: «إن قواتنا المسلحة الإماراتية هي أساس هذا الوطن، وأحد أهم مرتكزات الاتحاد، وإن القرار التاريخي لتوحيدها يشكل اليوم نجمة بازغة في تاريخ دولتنا، وتعبيراً عن عمق الإيمان بتجربة الاتحاد تحت قيادة مركزية وكيان واحد، لصون أمن الوطن والحفاظ عليه، وتعزيزاً لرؤية قادة الوطن في نشر السلام وإغاثة المنكوبين وتقديم العون للمحتاجين، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي».

وشدد سموه على أن توحيد القوات المسلحة ما هو إلا تجديد لعهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، كونها محطة مهمة في مسيرة أبناء الوطن، لتعكس الإنجازات والتحديات، ولتؤكد على أهمية التلاحم والتكاتف المجتمعي لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وقال: «نحن نستذكر ونترحم اليوم على شهداء الإمارات الأبرار، الذين كانوا خير مَن جسّد شعار (نفديك بالأرواح يا وطن)، وسطروا أروع الأمثلة في ساحات الشرف والواجب - رحمهم الله - حباً في هذا الوطن والتضحية من أجله».

ورفع سموّه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أفراد وضباط القوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات الأبيّ والعزيز.