حمدان بن محمد يطلق مبادرة «حوي دبي»

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، مبادرة «حوي دبي» بهدف إحياء روح الفريج الإماراتي التقليدية بأسلوب معاصر من خلال إنشاء مساحات مجتمعية جديدة تعزز التفاعل الاجتماعي اليومي وترتقي بجودة حياة سكان دبي، وتشجع كبار المواطنين والأطفال والعائلات على ممارسة الأنشطة الخارجية، وذلك تزامناً مع عام المجتمع.

وقال سموه: «الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية، وعلينا أن نرسخ هذه القيم في نفوس أطفالنا، وأن نوفر مساحات عامة تلبي احتياجات العائلات وتستضيف تجمعاتهم واحتفالاتهم.. وتدعم التواصل اليومي في أجواء مريحة.. وتجمع الكبار والجيران.. وتوفر مساحة آمنة يلعب فيها الأطفال ويشكلون فيها ذاكرتهم لسنوات طويلة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه الحوي لن تكون مجرد حدائق عادية أو تقليدية، بل نريدها أن تكون امتداداً نابضاً بروح المستقبل وإرث الماضي.. وأن تكون معياراً جديداً للمساحات العامة في دبي تعكس قيم الهوية والانتماء والروابط الحقيقية بين الناس».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تزامناً مع عام المجتمع، أطلقنا اليوم مبادرة (حوي دبي) لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي، لتعزز التواصل اليومي بين أفراد المجتمع كافة، وتستضيف تجمعاتهم ومناسباتهم واحتفالاتهم في أجواء مريحة وآمنة.. ووجهنا ببدء العمل في (حوي ند الشبا 4)، بإشراف بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، ليشكل انطلاقة لرؤية جديدة للمساحات العامة في دبي بروح إماراتية معاصرة، ووجهنا بتنفيذ المشروع خلال عام واحد»، وأضاف سموه: «الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية، وعلينا أن نرسخ هذه القيم في نفوس أطفالنا، ليختبروا ما عاشه آباؤهم وأجدادهم».

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ببدء العمل في «حوي ند الشبا 4»، بالتعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، ليكون أول مشروع ضمن سلسلة من «الحوي» التي سيتم تطويرها في مختلف فرجان دبي، وليشكل انطلاقة لرؤية جديدة للمساحات العامة في دبي بروح إماراتية معاصرة، على أن ينتهي المشروع خلال عام.

ويقع هذا المشروع بين مسجد ومنطقة سكنية في منطقة «ند الشبا 4» بمدينة دبي، في موقع يتمتع بحضور مجتمعي واضح، ويوفر فرصة لإعادة بناء نمط حياة يومي نابض يعزز الروابط المجتمعية بين سكان المنطقة.

تصميم معاصر

وتم تصميم «حوي ند الشبا 4» بعد دراسة معمقة وتفاعل مباشر مع المجتمع، ليعكس القيم الإماراتية، ويركز على الراحة والتواصل والطبيعة والهوية، وتلبية الاحتياجات الحقيقية للناس بعيداً عن الحلول التقليدية والنمطية.

مساحات مميزة

ويضم المشروع مساحات متنوّعة تركز على العديد من الجوانب المجتمعية من أبرزها «الدچة»، وهي مساحة هادئة قرب المسجد تجمع كبار السن لتناول الشاي أو القهوة العربية، خلال تبادل الحديث والقصص، ولتعزيز الترابط المجتمعي والحفاظ على التقاليد، كما سيوجد مسار للمشي يشجع على الاستكشاف والحركة وإعادة التواصل مع الطبيعة وكسر الحواجز الاجتماعية.

أمّا «الساحة» فهي مساحة داخلية وخارجية خاصة للجيران لعقد الاجتماعات والاحتفالات والفعاليات والمناسبات المجتمعية، فيما تطل منطقة «اليلسة» على منطقة لعب الأطفال، وهي مساحة مريحة للأهالي لمراقبة أطفالهم، والباحثين عن الهدوء والراحة.

الاستدامة والهوية البيئية

كما تم تصميم «حوي ند الشبا 4» لتكون واحة بيئية تضم نباتات محلية مثل السدر وأشجار الطرفاء، وباستخدام مواد محلية ومستدامة مثل الحجر الجيري والطين المضغوط والرمل مع تقليل استخدام الخرسانة والعشب الاصطناعي، وتضم لوحات تعريفية تشرح عناصر البيئة المحلية، وتدعو الزوار للتعلّم من المكان.

حمدان بن محمد:

. الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية، وعلينا أن نرسخ هذه القيم في نفوس أطفالنا.

. «حوي دبي» ستوفر مساحات عامة تلبي احتياجات العائلات، وتستضيف تجمعاتهم واحتفالاتهم، وتجمع الكبار والجيران في أجواء مريحة.

. «حوي دبي» لن تكون مجرد حدائق عادية أو تقليدية، بل نريدها أن تكون امتداداً نابضاً بروح المستقبل وإرث الماضي، وأن تكون معياراً جديداً للمساحات العامة في دبي تعكس قيم الهوية والانتماء والروابط الحقيقية بين الناس.