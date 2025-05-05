«دي بي ورلد» الشريك الاستراتيجي لـ «قمة الإعلام العربي 2025»

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد أعمالها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 26 إلى 28 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، عن مواصلة الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لتكون للعام الـ10 على التوالي «الشريك الاستراتيجي» للقمة.

وتضم القمة تحت مظلتها مبادرات تُعد الأهم والأكبر من نوعها في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي، وتشمل: «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، إلى جانب «جائزة الإعلام العربي» وجائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع)، وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا رعاية قمة الإعلام العربي للعام العاشر منذ انطلاق الشراكة مع هذا الحدث الإعلامي الفريد عربياً، ونتشرّف بالإسهام في مسيرة تقدُّم متواصلة تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات برؤية ثاقبة هدفها الريادة في تطوير قطاع الإعلام».

وأضاف: «في مجموعة موانئ دبي العالمية، نلتزم التزاماً راسخاً بالرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، التي لطالما ساندت الابتكار والاستعداد للمستقبل في جميع المجالات، وبصفتها مجموعة تتبنى أحدث التقنيات وتُطبّقها في أعمالها، تتوافق (دي بي ورلد) في توجهاتها مع محاور قمة هذا العام، المتمثلة في التحوّل نحو تبني الاتجاهات التكنولوجية الناشئة، والدمج الاستراتيجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المشهد الإعلامي والارتقاء به».

نموذج مُلهِم

من جهتها، أثنت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، على الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية، مشيدةً بدعمها الدائم للإعلام، الذي وصفته بأنه يعكس مدى الوعي الكبير الذي تتمتع به مؤسساتنا الوطنية الرائدة بهذا القطاع الحيوي، وأهمية القيام بدور مؤثر في تهيئة الظروف المناسبة لإقامة حوار يجمع أبرز وأهم القائمين على العمل الإعلامي في العالم العربي، لبحث ما يمكن تحقيقه من تقدم في سبيل النهوض بقدراته وتعزيز تنافسيته بأسلوب يواكب التطور التكنولوجي السريع، وما جلبه من فرص وتحديات، والمتغيّرات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضافت «دبي تعمل وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه المستمرة بضرورة الاستعداد للمستقبل بالعمل بروح الفريق الواحد، ليس فقط لتلبية متطلباته، بل لتحقيق الريادة فيه وضمن شتى القطاعات، ولا شك في أن قطاع الإعلام من أهم القطاعات المؤثرة في صنع المستقبل المنشود.. إن وعي مؤسساتنا الوطنية بقيمة وتأثير هذا القطاع وما يتبعه من جهود لدعم تطويره يفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقدرات الإعلام العربي، وتمكينه من مواكبة التحولات الإعلامية الناشئة في العالم».

قوة ناعمة

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا: «نفخر بالشراكة المتجددة مع واحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية بكل ما تمثله هذه المجموعة العالمية الرائدة من قيمة وأثر كسفير لدبي ودولة الإمارات من خلال أعمالها ووجودها المؤثر على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.. (دي بي ورلد) تؤكد دائماً الريادة الإماراتية في تقديم نموذج عمل متطوّر يسعى العالم لاستنساخه، بما لهذا النموذج المتميّز من تأثير كقوة ناعمة تروّج لقصة نجاح الإمارات ودبي، وهو ما يتكامل مع دور الإعلام في إبراز هذه القصة المُلهِمة التي تضافرت الجهود في صياغة فصولها».