حمدان بن محمد يطّلع على سير العمل في عدد من محاور الطرق الاستراتيجية

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على سير العمل في عدد من محاور الطرق الاستراتيجية والبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الطرق حتى 2027، والتي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وسهولة التنقل في إمارة دبي وتشمل تنفيذ 57 مشروعاً للطرق تتضمن 115 جسراً ونفقاً وطرق بطول 226 كم.

واطلع سموه خلال الزيارة على خريطة الطريق لتشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة والتي ستدخل الخدمة في الربع الأول من عام 2026، وعلى مشروع تطوير الحي النموذجي في منطقة البرشاء الثانية الذي يدعم مبدأ مدينة الـعشرين دقيقة، كما اطلع سموه على مشاريع مسارات الدراجات الهوائية في إمارة دبي، التي يبلغ طولها 557 كيلومتراً، ويتم حالياً تنفيذ مسارات جديدة بطول 100 كيلومتر.

تتضمن خطة هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ 11 محوراً رئيساً لشبكة الطرق تخدم ثمانية ملايين نسمة حتى 2040، من أهمها :

- تطوير محور أم سقيم ــ القدرة عبر تنفيذ جسور وأنفاق بطول 7000 متر

خفض زمن الرحلة من 46 دقيقة إلى 11 دقيقة

- تطوير شارع حصة بتنفيذ جسور بطول 9000 متر

خفض زمن الرحلة من 30 دقيقة إلى 7 دقائق

- المحور الاستراتيجي لشارع الفي يزيد طاقته الاستيعابية بنحو 64400 مركبة في الساعة ويتضمن تنفيذ طرق بطول 12900 متر وجسور بطول 13500 متر

- الحلول المرورية السريعة على شارع الشيخ زايد ساهمت في خفض الازدحامات بنسبة تتراوح بين 5 و10%