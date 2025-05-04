شروط وإجراءات إلزامية لضمان سلامة المواطنين قبل السفر إلى لبنان

حددت وزارة الخارجية شروطاً وإجراءات إلزامية يجب على المواطنين الالتزام بها قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم وتأمين التواصل الفعّال معهم أثناء وجودهم خارج الدولة.

وجاءت الشروط والإجراءات كالتالي:

التسجيل في خدمة "تواجدي" (إجباري)

- التسجيل مطلوب قبل السفر عبر المنافذ الجوية أو من أي دولة في العالم.

- إبلاغ الجهات المختصة عند العودة عبر خدمة "تواجدي".

حظر المغادرة دون التسجيل

- لا يُسمح بمغادرة المنافذ قبل استكمال التسجيل.

- المخالفة قد تعرضك لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية.

تعبئة وتحديث البيانات بدقة

- تعبئة جميع البيانات المطلوبة.

- تحديد مقر الإقامة في لبنان وأرقام الطوارئ وأسباب الزيارة.

- تحديث البيانات فور أي تغيير لتفادي المساءلة.

الالتزام ضروري لحمايتك

شددت وزارة الخارجية على الالتزام التام لضمان سلامة المواطنين وأمنهم.