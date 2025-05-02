15 إجراءً وقائياً لتجنب اشتعال الحرائق المنزلية في فصل الصيف

حذّرت هيئات وإدارات الدفاع المدني في الدولة من ممارسات خاطئة، قد تتسبب في إشعال الحرائق المنزلية خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الأحمال الكهربائية، ودعت إلى اتباع 15 إجراءً وقائياً من قِبل السكّان ومالكي ومُشغّلي العقارات، لضمان السلامة في فصل الصيف.

وتفصيلاً، وجّه مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، العميد سامي النقبي، بعض النصائح لتجنب الحرائق المنزلية في فصل الصيف، أبرزها ضرورة مراجعة التمديدات الكهربائية دورياً، وتجنب التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية، واستخدام مواد بناء متوافقة مع معايير السلامة، إضافة إلى التدريب على خطط الإخلاء في حالات الطوارئ.

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن من المهم عدم تسكين وإشغال المباني السكنية بأكثر من طاقتها الاستيعابية، كي لا يكون هناك ضغط على الأحمال الكهربائية، وبالتالي تؤدي إلى وقوع حوادث حريق، ولفت إلى ضرورة التقليل من استخدام المحوّلات قدر الإمكان، وأخذ الكهرباء من مصدرها الأساسي، وكذلك اختيار الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية المتوافقة مع المعايير الوطنية لدولة الإمارات.

وأشار النقبي إلى أنه عند حدوث حريق، خصوصاً في المباني العالية، يجب اتباع الطرق الصحيحة للإخلاء، من خلال استخدام السلالم، حيث تعدّ وسيلة الهرب الآمنة والمعتمدة، والابتعاد عن استخدام المصاعد.

وأوضح أن إمارة الشارقة شهدت حملة تفتيشية مكثفة على المباني خلال العام الماضي، لضمان التزامها معايير السلامة، حيث تم تغريم العديد من المخالفين، وإلزامهم إجراء التعديلات اللازمة.

بدورها، حددت القيادة العامة للدفاع المدني، ضمن حملة «ثقافة التعامل مع الحريق»، مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي مخاطر الحرائق في فصل الصيف؛ أولها التأكد من عدم دخول الأطفال إلى المطبخ، وعدم تركهم في المنزل دون مراقبة، وشرحت آلية استخدام طفاية الحريق، عبر سحب مسمار الأمان، وتوجيه القاذف نحو قاعدة اللهب، والضغط على يد التشغيل.

وحذّرت قيادة الدفاع المدني من التدخين بجوار أسطوانات الغاز، موضحة أنه في حال وجود رائحة غاز في المنزل، يجب فتح النوافذ والأبواب للتهوية، ولتخفيف تركيز الغاز، كما أوصت بالابتعاد عن مزج مواد التنظيف، لما قد يحدث من تفاعل كيميائي خطر يسبب الاختناق.

ودعت إلى تجنب وضع التوصيلات الكهربائية تحت السجاد وأثاث المنزل، مع التأكد دوماً من سلامة الأسلاك الكهربائية، وعدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها.

وأشارت القيادة العامة للدفاع المدني إلى أربعة إجراءات يجب التزامها إذا انبعثت رائحة غاز في المنزل، بخلاف سرعة فتح الأبواب والنوافذ للتهوية، وتشمل، إخراج جميع الأشخاص من المنزل حتى تزول رائحة الغاز، وعدم إشعال أعواد الثقاب والسجائر أو أي مصدر للنار، وعدم تشغيل المصابيح أو أي مفتاح كهربائي، لكيلا يحدث شرر قد يسبب انفجاراً، وإغلاق جميع صمامات الغاز والصمام الرئيس بإحكام.

وفي سياق متصل، نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، فيديو توعوياً، حذرت فيه من الشواء وتدخين الشيشة، وتخزين الأمتعة والأغراض القابلة للاحتراق على شرفات المنازل، قد يكون سبباً لاشتعال حرائق تعرض حياة الشخص والآخرين للخطر.

واستعرضت خلال الفيديو مقطعاً لشخص يقوم بالشواء وتدخين الشيشة في شرفة منزله، ثم تتطاير قطعة من الفحم المشتعل إلى شرفة منزل آخر خُزّنت فيها أغراض منزلية، لتتسبب في اشتعال حريق داخل الشرفة، يمتد إلى الشقة من الداخل، وأكدت ضرورة عدم تخزين مواد قابلة للاشتعال في الشرفة، وكذلك ممارسة أنشطة الشواء وتدخين الشيشة فيها، حرصاً على السلامة الشخصية، وسلامة الآخرين.