حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين راشد عبدالله العوبد مديرا عاما لمدينة الشارقة للإعلام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لمدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

ونص المرسوم على أن يُرقّى راشد عبد الله العوبد، إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة ، ويُعيّن مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة" اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.