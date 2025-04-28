طرق دبي تطلق خط حافلات جديداً بين دبي والشارقة وتطور خطوطاً أخرى

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الثاني من مايو المقبل خطاً جديداً لحافلات النقل عبر المدن يحمل الرقم (E308)، ويربط بين محطة حافلات الاستاد في دبي ومحطة حافلات الجبيل في الشارقة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع شبكة الحافلات العامة وتعزيز الربط مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة على الخط الجديد 12 درهماً.

وأكد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن إطلاق الخط الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المتواصل إلى تعزيز تكامل شبكة النقل العام مع المترو والترام والنقل البحري، ما يساهم في جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأفضل للتنقل في دبي.

وفي السياق ذاته، تبدأ الهيئة اعتباراً من اليوم نفسه في تطوير عدد من خطوط الحافلات من خلال إجراء تعديلات على مساراتها بهدف تحسين تجربة التنقل اليومي للركاب وزيادة مستوى الراحة والكفاءة في خدمات النقل الجماعي.

وشملت التعديلات إنهاء خدمة خط 17 عند محطة مترو بني ياس بدلاً من محطة حافلات السبخة، وتغيير مسار خط 24 داخل منطقة النهدة 1، وتعديل مسار خط 44 من شارع الرباط إلى دبي فستيفال سيتي، إضافة إلى تمديد مسار خط 56 ليصل إلى قرية موظفي مركز دبي العالمي.

كما تضمنت التعديلات إضافة موقف حافلات في منطقة مزرعة الروية لخطي 66 و67، واختصار مسار خط 32C ليكون بين محطة حافلات الجافلية ومحطة حافلات السطوة مع إمكانية استخدام خط F27 للركاب المتجهين إلى منطقة السطوة، ونقل موقف خط C26 إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 2 بدلاً من محطة الجافلية.

وشملت أيضاً إنهاء خدمة خط E16 عند محطة حافلات الاتحاد بدلاً من محطة حافلات السبخة، واختصار مسار خط F12 بين دوار السطوة وحديقة الوصل مع تحويله إلى شارع الكويت، بالإضافة إلى نقل موقف خط F27 إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 2، وتحويل مسار خط F47 داخل منطقة جبل علي الصناعية.

كما تم تمديد مسار خط F54 لتغطية المساكن الجديدة في منطقة جافزا الجنوبية، ونقل موقف خط X92 إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 1 بدلاً من محطة الجافلية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطتها المستمرة لتطوير شبكة النقل الجماعي، بما يساهم في رفع كفاءة التنقل اليومي ويعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات الحيوية في إمارة دبي.