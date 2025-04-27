بلدية دبي تبرز مشاريعها السياحية الرائدة في معرض "سوق السفر العربي" 2025

تشارك بلدية دبي في معرض"سوق السفر العربي" للعام 2025 بنسخته الـ 32، ويعد من أبرز الأحداث العالمية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، حيث تستعرض أفضل ممارساتها ومشاريعها السياحية الإستراتيجية الرائدة والمبتكرة، وتعكس جهودها لتعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية مستقبلية ومتفردة وثقلها كمركز عالمي لصناعة السياحة والترفيه بأسلوب عصري ومبتكر.

وستقدم البلدية خلال فترة المعرض المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين 28 أبريل الجاري و1 مايو المقبل، رؤى شاملة حول مشاريع سياحية عالمية المستوى تعمل على تنفيذها أبرزها مشروع "ثيرم دبي" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول في العالم بتكلفة 2 مليار درهم، حيث يرتقي المشروع بجودة حياة المجتمع ويثري تجربة ضيوف دبي من خلال توفير منتجعا صحيا وحديقة تفاعلية.

كما يدعم ثيرم دبي مستهدفات "إستراتيجية جودة الحياة في دبي" بأن تكون دبي ضمن أفضل 10 مدن في جودة الحياة بحلول عام 2033.

وتسلط بلدية دبي على حزمة شاملة من المشاريع التنموية المبتكرة، التي ستحدث تحولا نوعيا في مفاهيم تصميم الشواطئ العامة في دبي وبنيتها التحتية لتعزز من سمعة شواطئ دبي وجاذبيتها وتألقها كوجهات عالمية رائدة توفر خيارات سياحية متكاملة تلبي رغبات واهتمامات السكان والسياح وترتقي بتجربتهم.

كما تستعرض مشاريعها الترفيهية والرياضية في حدائق ومرافق الإمارة منها مسار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية، الأول والأطول من نوعه في قلب إمارة دبي بطولٍ يصل إلى 9.7 كم ويضم "مشرف هب" إحدى المبادرات الترفيهية التي تجمع باقة من الخدمات الترفيهية المتكاملة، إلى جانب مضمار حتا للدراجات الجبلية بطول 86 كم وبسعة 21 مساراً للدراجات و17 مساراً للمشي، حيث يوفر تجربة سياحية فريدة من نوعها للزوار والمحترفين ومحبي المغامرات.

وضمن جهودها لتعزيز الجاذبية السياحية للمناطق والأسواق التاريخية والتراثية، ستسلّط البلدية الضوء على مكانة سوق ديرة التاريخي كوجهة سياحية عريقة في الإمارة، إضافةً إلى جهودها في عمليات تطويره وتحديثه بما يحافظ على قيمته الرمزية ومكانته التاريخية وذلك من خلال مشروع المسارات التراثية والسياحية في أسواق ديرة التقليدية التي يصل طولها إلى 1,740 متراً.

وزودت البلدية، الأسواق بالعديد من المرافق التي تشمل مصلى للسيدات يتوافق مع متطلبات أصحاب الهمم ومظلات مبتكرة وإنارة ومقاعد جلوس متعددة وحمامات ذكية، إضافةً إلى تطوير الساحات المتداخلة مع المسارات بتنفيذ فرش عمراني يتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة.

وقال بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، إن سوق السفر العربي معرض حدث سنوي استثنائي في قطاع السياحة والسفر تشارك بلدية دبي ضمن فعالياته لاستعراض رؤيتها المستقبلية للسياحة القائمة على تطوير ممارسات ومشاريع إستراتيجية رائدة تنسجم مع مفاهيم الاستدامة والابتكار التي توفر مستويات متقدمة في جَودة الحياة والرفاهية مما يسهم في جعل دبي مقصداً سياحيا رائدا عالميا وترسيخ الهوية الثقافية والسياحية للإمارة، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والزيارة والاستثمار.

وأضاف أن تصميم وتطوير التجارب السياحية في دبي من المرتكزات الرئيسة التي تعمل بلدية دبي عليها، من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة في حدائقها ومرافقها الترفيهية لتكون مساحات ذكية ومستدامة ومرنة بحيث تجعل منها وجهات سياحية متكاملة وجاذبة تجمع بين التراث الإماراتي ومفاهيم السياحة الحديثة العصرية التي تلبي تطلعات السكان والزوار وتعزز جَودة حياتهم ورفاهيتهم.