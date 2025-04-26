حمدان بن محمد: دبي ستكون وجهة صناع مستقبل الذكاء الاصطناعي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، بهدف تأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين والرواد بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية مرموقة.

وقال سموه: «دبي ستكون الوجهة لكل من يريد أن يكون في مقدمة صناع مستقبل الذكاء الاصطناعي. مستمرون في دعم المبادرات النوعية للتعريف بتطبيقاته الواعدة، وفرص توظيفه في تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية والتعليمية».

حضر إطلاق الأكاديمية وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري.

ويمثّل إطلاق «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي» خطوة محورية نحو مضاعفة اقتصاد دبي وزيادة إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ودولة الإمارات عموماً.

وستركز الأكاديمية التي سيشرف عليها «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» - الذي يتخذ من «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مقراً له، بدعم من أكاديمية مركز دبي المالي العالمي - على نشر المعرفة والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة المواهب القادرة على اعتماد وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المستقبلية.

وستقدم دورات تدريبية وشهادات معتمدة تم تصميمها خصيصاً لتلبية أهداف ومتطلبات المهارات لدى موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مثل القدرة على فهم الذكاء الاصطناعي، وتحديد حالات استخدامه وتنفيذها، وتوظيفه كقدرة استراتيجية داخل المؤسسات، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية في استخدامه.

وتهدف الأكاديمية إلى دعم نمو اقتصاد دبي، من خلال مضاعفة إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتأهيل الكفاءات والمواهب القادرة على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مختلف القطاعات. وستسهم الأكاديمية في تخريج نخبة من الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما لذلك من أثر في تسريع وتيرة تبنّي تطبيقاته عبر مختلف القطاعات، وبالتالي تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي والابتكار، والشركات التكنولوجية.