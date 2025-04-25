«دبي الإنسانية» تقدّم 56.8 طناً مساعدات طبية إلى غزة

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل «دبي الإنسانية» تسيير الجسر الجوي الإغاثي لدعم الاستجابة الطارئة في قطاع غزة، حيث نقلت في رحلة جوية إضافية 56.8 طناً مترياً من الإمدادات الطبية الحيوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية.

وتبلغ قيمة الشحنة الجوية التي أقلعت من دبي، أول من أمس، أكثر من 4.33 ملايين درهم، ليرتفع بذلك عدد عمليات الشحن الإغاثي التي سيّرتها «دبي الإنسانية» من أجل غزة منذ بداية الأزمة إلى 25 شحنة.

وتهدف هذه الشحنة إلى إعادة تزويد مستودعات الإمدادات الطبية في منطقة العريش، لضمان الجاهزية الفورية في حال أتيحت الظروف نقلها إلى داخل غزة، ويُقدّر عدد المستفيدين من هذه الشحنة بنحو 250 ألف مستفيد.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»، جوسيبي سابا: «بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل (دبي الإنسانية) تسخير إمكاناتها وحشد مواردها بالتعاون مع المجتمع الإنساني الدولي لإيصال المساعدات المُنقِذة للحياة إلى أهالي غزة، ومساعدتهم على مواجهة المعاناة الإنسانية والتخفيف عنهم في هذه الظروف الاستثنائية، ويأتي ذلك في إطار التزامنا وواجبنا الراسخ في خدمة الإنسانية والوقوف إلى جانب المتضررين حول العالم».

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي: «استجابةً للاحتياجات العاجلة وغير المُلبّاة للفلسطينيين، ترسل منظمة الصحة العالمية 56 طناً مترياً من الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية متخصصة ضرورية لعلاج المرضى من إصابات ناجمة عن الصدمات النفسية والجسدية، وقد قامت المنظمة بالفعل بتسليم أكثر من 175 طناً مترياً من المستلزمات والمعدات الصحية هذا العام، وتحمل هذه الطائرة معدات لمعالجة الصدمات وإمدادات جراحية لتزويد الجراحين والمرافق الصحية بالمواد الضرورية والعاجلة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة».

وأضافت: «نحن ممتنون لـ(دبي الإنسانية) وحكومة دبي لدعمهما الثابت لاستجابتنا الصحية الطارئة والتزامهما بالقضايا الإنسانية حول العالم، ويُعد مركز لوجستيات منظمة الصحة العالمية في دبي في طليعة عمليات الطوارئ الصحية، حيث يمكّننا من إيصال المزيد من الإمدادات إلى مزيد من الأشخاص بكلفة أقل، وفي وقت أصبحت كلفة الرعاية لكل مريض أكثر أهمية من أي وقت مضى».

ومنذ يناير 2025، أرسلت «دبي الإنسانية» ثلاث شحنات إغاثية إلى مطار العريش المصري، نقلت على متنها نحو 256 طناً مترياً من الإمدادات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتواصل «دبي الإنسانية»، بصفتها أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم، العمل بتنسيق وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والشركاء الحكوميين، لضمان حركة سلسة وفعّالة للمساعدات الحيوية من دبي إلى المجتمعات المتضررة بالأزمات في المنطقة والعالم.

. 25 عملية شحن إغاثية سيّرتها «دبي الإنسانية» إلى غزة منذ بداية الأزمة.