حمدان بن محمد في قصيدة مهداة لرئيس الدولة: صورة.. كأنك تشاهد وطناً

أهدى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قصيدة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأرفق سموّه مع القصيدة، التي نشرها على حسابه في «إنستغرام»، صورة لصاحب السمو رئيس الدولة، تعكس عمق الروابط والتكاتف والتلاحم مع جند الوطن.

كما جسد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في قصيدته، أسمى معاني الفخر والعزة والانتماء لقائد الوطن.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في قصيدته:

صوره تهز أعداء الامّة ماهي بْصورة تَرَف

كأنّك تشاهد وطن كامل مَعَ جند الوطن

صورة تكاتف وَولاءْ وتضحية مَعَ الشرف

يا شعب فاخر واكتب التاريخ واحفظ يا زمن