وزارة الدفاع تحتفي بتخريج 25 منتسباً من «قيادات المستقبل»

احتفلت وزارة الدفاع، ممثلة بمكتب سمو وزير الدفاع، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «قيادات المستقبل»، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أُقيم بمتحف الاتحاد في دبي، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في وزارة الدفاع، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، إلى جانب نخبة من القيادات من الجهتين.

وجاء تنظيم الحفل برعاية مكتب سمو وزير الدفاع، وبحضور مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة، اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، ومدير مكتب سمو وزير الدفاع، خليفة راشد الهاملي.

وشهد الحفل تخريج 25 منتسباً من مختلف المستويات والتخصصات في وزارة الدفاع، بعد اجتيازهم مراحل البرنامج الذي صممته ونفذته الكلية وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتعزيز الكفاءة والمرونة في العمل الحكومي، وتمكين الكوادر من استشراف التحديات وابتكار الحلول بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وجهودها لتعزيز الريادة والاستدامة، وبناء حكومة تتميز بالكفاءة والتنافسية في مختلف القطاعات.