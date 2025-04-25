«دبي للمستقبل» تدعم ريادة الأعمال في «الذكاء الاصطناعي»

جددت «مؤسسة دبي للمستقبل» شراكتها مع برنامج «أنتلر»، المتخصص في دعم المواهب وريادة الأعمال والاستثمار بالشركات الناشئة، لتعزيز نمو الشركات الناشئة العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتمكين روّاد الأعمال الصاعدين وأصحاب المشاريع الناشئة الواعدة في تخصصات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير التمويل الأولي والتوجيه، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد استضافت، العام الماضي، بالشراكة مع «أنتلر» العالمية الرائدة، تجمعاً عالمياً بمشاركة 100 من مُؤسسي الشركات الناشئة من مختلف دول العالم على مدار 12 أسبوعاً.

وتم اختيار هؤلاء المشاركين من أصل 5000 طلب للمشاركة بالبرنامج خلال الفترة الماضية، وسيحظى المشاركون بفرصة الاستفادة من شبكة شركاء «منطقة 2071» على مستوى المنطقة والعالم، والخبرات الغنية التي تتميّز بها «أنتلر» في مجال تقديم التوجيه والدعم لروّاد الأعمال لتوسيع وتطوير أعمالهم.

وقالت رئيسة الشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل، علياء المر: «دبي اليوم بيئة حاضنة لأفكار ومشاريع وروّاد تطوير تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وهي وجهة عالمية كذلك لمواهبه وكفاءاته والمستثمرين فيه».

وأضافت: «الشراكات النوعية التي يشهدها (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي) تعزز أدوات التمويل وتدفق الاستثمارات المباشرة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي».

بدوره، قال الشريك الإقليمي في «أنتلر»، رومان أسونساو: «تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل خطوة مهمة نحو تسريع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. ومكانة دبي مركزاً عالمياً للمواهب والتكنولوجيا تجعل منها منصة انطلاق مثالية للجيل القادم من الشركات الناشئة».

وتُحفّز الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة دبي للمستقبل و«أنتلر» نمو الشركات الناشئة التي تتخصص بالذكاء الاصطناعي، وتضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في مقدمة المستفيدين من صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وتعزز الشراكة فرص التمويل فيما يُشكّل الذكاء الاصطناعي اليوم ثلث إجمالي رأس المال الاستثماري العالمي، وأحد العناصر الحاسمة في تصميم مستقبل مجتمعات الأعمال، خصوصاً مع توقعات بنمو سوق الذكاء الاصطناعي بنسبة 37% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.

علياء المر:

. دبي اليوم بيئة حاضنة لأفكار ومشاريع وروّاد تطوير تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

رومان أسونساو:

. دبي مركز عالمي للمواهب والتكنولوجيا ومنصة انطلاق مثالية للشركات الناشئة.