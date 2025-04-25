100 مشارك في ورشة «إتقان صناعة المحتوى»

تحدث صانع المحتوى العلمي، هاشم الغيلي، خلال ورشة عمل تم تنظيمها في «مقرّ المؤثرين» ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، حول كيفية إتقان صناعة المحتوى بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعرّفت الورشة 100 من الشباب والمواهب الواعدة في مجال صناعة المحتوى إلى فرص تحقيق التميّز في تخصصاته من خلال استخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسنى للشباب الذين شاركوا في الورشة الاستماع إلى قصة نجاح صانع المحتوى العربي هاشم الغيلي، الذي يتخصص في تبسيط العلوم وتقديم الابتكارات ويدمجها مع فنون السرد وصناعة الأفلام، ويقوم بتسليط الضوء على التقنيات الصاعدة، حتى أصبح لديه أكثر من 40 مليون متابعة على المنصات الرقمية والاجتماعية المختلفة.

وقدّم «مقر المؤثرين» للمشاركين في الورشة خبرات عملية أساسية ومهمة في صناعة المحتوى الإبداعي، بما في ذلك كتابة المحتوى الجذاب، وإنشاء صور مرئية مميّزة، وتصميم مقاطع فيديو ملهمة.