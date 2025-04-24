أكاديمية دبي للإعلام تناقش أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في غُرف الأخبار

نظمت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام جلستين نقاشيتين، خلال مشاركتها في "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ويتولى تنظيمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، ويستمر حتى 25 أبريل الجاري.

وجاءت هذه الجلسات في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى إثراء وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي وفتح الآفاق أمام المتخصصين في صناعة الإعلام، وتزويدهم بما يحتاجونه من مهارات ومعارف.

وتطرقت جلسة "الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار" التي استضافت كلاً من رئيسة التحرير في CNBC Arabia، لبنى فواز، والرئيسة التنفيذية لـ "فوربس الشرق الأوسط"، خلود العميان، رئيس التحرير التنفيذي لـ "الشرق بلومبرغ"، سعد زغلول، ورئيسة قسم الاقتصاد في "سكاي نيوز عربية"، لبنى بوظة، إلى مجموعة من المحاور التي تناولت أبرز التحديات اللغوية والثقافية التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار العربية، لا سيما فيما يتعلق بإتقان اللغة العربية في المخرجات النصية والصوتية. كما استعرض المشاركون في الجلسة التي أدارها الشريك التنفيذي الأول في شركة جارتنر (Gartner)، عماد شفيق، طبيعة المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، ومدى ملاءمة المحتوى المرئي، مثل الصور والفيديوهات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي للهوية الإعلامية العربية، وأهمية تطوير أدوات تقنية قادرة على مراعاة الخصوصية الثقافية واللغوية للجمهور العربي.

وعقدت أكاديمية دبي للإعلام أيضاً جلسة "أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي"، بمشاركة مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، محمد الحمادي، ونائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ديل" (Dell)، محمد أمين، وخبير الذكاء الاصطناعي، أحمد الزرعوني. وتناولت الجلسة التي أدارتها الإعلامية مي بن خضرا من قناة CNBC عربية، مجموعة من المحاور التي شملت معايير استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، والضوابط الأخلاقية التي تحكمه، والتحديات المرتبطة بالخصوصية الثقافية والهوية اللغوية، إضافة إلى تأثير تحيزات الذكاء الاصطناعي على مصداقية المحتوى الإعلامي، وحقوق الملكية الفكرية لمخرجات الذكاء الاصطناعي، ومخاطر "التزييف العميق" وتداعياتها وطرق الكشف عنها ومكافحتها.

من جهة أخرى، استعرضت الجلسات أهمية "مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي" التي أطلقتها الأكاديمية خلال الحدث، بهدف تطوير منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام العربي، تركّز على تمكين اللغة العربية على اختلاف لهجاتها مع مراعاة ما تتميز به المجتمعات العربية من فوارق ثقافية واجتماعية، وذلك لضمان إنتاج محتوى رقمي يعكس تفرد الهويات الثقافية العربية وقادر على مخاطبة الجمهور بسلاسة، حيث أشاد المشاركون في الجلسات بالمبادرة ونوعيتها، وأكدوا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز مصداقية الإعلام العربي وما يشهده من تحول رقمي، وأشاروا إلى أن المبادرة تساهم في تعزيز قدرة الإعلام العربي على مواجهة التحديات الرقمية بمسؤولية وكفاءة.