«قيادات نافس» يطلعون على تجربة ريادة الأعمال بسنغافورة

اطلعت الدفعة الثانية لمنتسبي برنامج «قيادات نافس» خلال عدد من الجولات الميدانية على شركات عالمية كبرى في مختلف التخصصات في جمهورية سنغافورة على آليات إدارتها والاستفادة من التجربة العملية لصقل المهارات القيادية للمشاركين.

وقال مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إن زيارة منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس» إلى سنغافورة، من 13 إلى 18 أبريل الجاري، تأتي ضمن الجولات الخارجية في إطار الخطة التدريبية للبرنامج، بهدف تعريف المنتسبين على التجارب المتميزة في مجال الأعمال.

وشكّلت هذه الرحلة منصة نوعية لتجربة تعليمية عميقة، جمعت المشاركين في تفاعل مباشر مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية، من بينها جامعة سنغافورة الوطنية «NUS»، وهيئة إعادة تطوير المناطق الحضرية «URA»، وبنك جوليوس باير، و«Grab Holdings Inc» التطبيق الشامل والرائد في آسيا، بالإضافة إلى بورصة «MVGX» الخضراء الرقمية، وشركة «Visa» التي تقود ثورة في عالم المعاملات المالية، كما شملت الزيارة مجموعة مطارات شانغي، ومجموعة «Mandai» للحياة البرية.

وارتكزت الرحلة على ثلاثة محاور رئيسة هي: القيادة في عالم مضطرب، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمجهول، والقيادة والتحول نحو النمو المستدام، حيث أتيحت للمشاركين فرص متميزة لاستكشاف استراتيجيات القيادة الفاعلة وسط التحديات، والاطلاع على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال، إضافة إلى استلهام نماذج ناجحة في الابتكار والاستدامة.

وشهد برنامج الرحلة حلقات نقاشية وورش عمل تفاعلية قدّمها نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين، أسهمت في إثراء الحوار ونقل الخبرات والتعرّف على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتدعم هذه الرحلة بناء جيل من القادة الإماراتيين القادرين على استشراف المستقبل، والتأثير الإيجابي في بيئات العمل المتغيرة على المستوى العالمي، حيث يشكّل إعداد القادة حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات التي تؤمن بأن تمكين الكفاءات الوطنية هو الطريق الأمثل لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

وتعدّ المبادرة خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل من القيادات الوطنية المؤهلة، القادرة على قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تسهم الشراكات الدولية النوعية، وبرامج التدريب المتقدمة، في صقل هذه الكوادر بالمعرفة والخبرة والرؤية المستقبلية التي تؤهلهم للتميز محلياً وعالمياً.

ويأتي اختيار جمهورية سنغافورة كمحطة تدريبية رئيسة للدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس»، انطلاقاً من أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، حيث تمثل سنغافورة نموذجاً ملهماً في قيادة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم على الابتكار، وتطوير قدرات الإنسان، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وهو ما يتقاطع مع طموحات دولة الإمارات.