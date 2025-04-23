500 مشارك في مؤتمر «ICEQ» يستشرفون الابتكارات المستقبلية للذكاء الاصطناعي

حضر أكثر من 500 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة في أعمال المؤتمر الدولي الثامن «ICEQ»، الذي انطلق، أمس، تحت عنوان «ابتكارات الذكاء الاصطناعي: استشرافات مستقبلية لتمكين المؤسسات العامة وتعزيز جودة التعليم»، بتنظيم من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

وأُقيم اليوم الأول من المؤتمر في فندق غراند حياة – دبي، على أن تُستكمل فعاليات اليومين الثاني والثالث في المبنى الرئيس للإدارة العامة في منطقة الجافلية بدبي، حيث يقدّم المؤتمر على مدار ثلاثة أيام منصة علمية دولية تنطلق من دبي إلى العالم، وتستعرض أحدث التطبيقات التقنية وأبرز الممارسات المؤسسية المبتكرة. وتم خلال المؤتمر اعتماد أكثر من 200 ورقة بحثية، بمشاركة 31 جهة حكومية، و55 جامعة محلية ودولية، و32 شريكاً مؤسسياً، وأكثر من 200 متحدث من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثلين عن شركات عالمية مثل «مايكروسوفت» و«غوغل».

وسلّط المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، الضوء في كلمته الافتتاحية على إحدى أحدث مبادرات الإدارة في خدمات الجوازات، والمتمثلة في خدمة «السفر الاستباقي بلا حدود»، التي تم إطلاقها في صالة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بمطار دبي الدولي – المبنى (3)، وقد تم تطوير هذه الخدمة في إطار توجه الإدارة نحو تحسين جودة حياة المسافرين، ورفع كفاءة وسلاسة إجراءات السفر.

وأضاف: «تُعد هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال التنقل الذكي، حيث تم دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأشخاص وتحديد هوياتهم، ما يعزز ثقة واعتماد المسافرين على الأنظمة الذكية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لعبور المسافرين من شخص واحد إلى عشرة أشخاص في الوقت ذاته، ويسهم في رفع سعادة المتعاملين والموظفين، وتقليل خطوات الخدمة، وتسريع المرور عبر بوابات السفر».

وقال: «الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة عملية، ونحن اليوم نضعه في خدمة التعليم والإنسان وفي خدمة وطن يستحق الأفضل».

من جهتها، قالت أستاذة فخرية في جامعة وورويك - المملكة المتحدة، وممثلة لجنة المؤتمر العليا، الدكتورة كارولين أ. جونز: «ما تشهده دبي اليوم يتجاوز حدود الفعالية الأكاديمية، إنه نموذج عملي لدمج التقنيات الناشئة في بناء مستقبل التعليم والخدمات العامة. المؤتمر هو منصة للتكامل بين الابتكار والسياسات، وبين المعرفة والتطبيق».

حضر المؤتمر المدير العام لجمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، والأمين العام المساعد للمجلس القضائي، الدكتور عبدالرحمن شرف، ورئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور محمد العور، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل جلفار، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، ورئيس كل من اتحاد الإعلاميين العرب واتحاد المبدعين العرب أعضاء الأمم المتحدة، الدكتور أحمد محمد نور، وعدد من المديرين التنفيذيين وممثلي الجهات الأكاديمية والبحثية الرائدة.