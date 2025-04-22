محمد بن زايد ومحمد بن راشد: البابا فرنسيس رمز عالمي للتسامح والسلام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس. كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب، وعمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم لمصلحة البشرية».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الكاردينال كيفن فاريل، كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة، في وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الكاردينال كيفن فاريل، كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة قداسة البابا فرنسيس، القائد العظيم الذي أثر تعاطفه والتزامه بالسلام في حياة عدد لا يُحصى من الناس».

وأضاف سموه: «سيستمر إرثه، في التواضع والوحدة بين الأديان، في إلهام العديد من المجتمعات حول العالم».

رئيس الدولة:

. البابا فرنسيس عمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس قِيَم المحبة والتضامن الإنساني لمصلحة البشرية.

محمد بن راشد:

. قائد عظيم سيستمر إرثه، في التواضع والوحدة بين الأديان، في إلهام العديد من المجتمعات حول العالم.