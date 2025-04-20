المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل الدفعة الثالثة من الطاقم الطبي الإندونيسي

‏استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، الدفعة الثالثة من الكوادر الطبية الإندونيسية التي تضم 25 طبيباً وممرضاً من مختلف التخصصات، وذلك ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وامتداداً للعمل الإنساني المشترك في عملية «الفارس الشهم 3».

‏وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز قدرات المستشفى ورفع جاهزيته في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، حيث يسهم انضمام الطاقم الإندونيسي في دعم جهود الطواقم الطبية الإماراتية العاملة في المستشفى، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في الرعاية الطبية والتمريضية.

ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزام البلدين بتعزيز الشراكة في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وقال مدير المستشفى الإماراتي العائم، محمد سعيد الشحي، إن وصول الدفعة الثالثة من الطاقم الطبي الإندونيسي للعمل جنباً إلى جنب مع الطاقم الطبي الإماراتي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غرة، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

‏ويُعدّ المستشفى الإماراتي العائم إحدى أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تم تدشينه في 23 فبراير 2024 لتقديم خدمات صحية متكاملة لمصابي قطاع غزة.

ويضم المستشفى 100 سرير للمرضى، و100 سرير للمرافقين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب وحدات عناية مركزة وأقسام للأشعة والمختبرات.

‏وقدّم المستشفى منذ تدشينه أكثر من 8600 خدمة علاجية، وأجرى أكثر من 3300 عملية جراحية في تخصصات متنوعة، إضافة إلى تقديم أكثر من 3700 جلسة علاج طبيعي، وتركيب 23 طرفاً اصطناعياً للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

‏وتؤكد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على ترسيخ نهجها الإنساني في مد يد العون للشعوب المتضررة، وتعزيز شراكاتها الدولية لتوفير الإغاثة والدعم الطبي العاجل في أوقات الأزمات.

• 25 طبيباً وممرضاً من مختلف التخصصات ضمن الدفعة الثالثة من الكوادر الطبية الإندونيسية المنضمة إلى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش.