شرطة دبي تُلقي القبض على عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة احتيال دولية، خدعت عدداً من مالكي السيارات عبر إيهامهم برغبتها في شراء سياراتهم المعروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تسديد قيمتها باستخدام شيكات مزورة.

وفي هذا السياق، دعت شرطة دبي بائعي السيارات إلى ضرورة الالتزام بأبسط قواعد الأمان في إجراءات بيع المركبات وشرائها، واستلام المبالغ المتفق عليها نقداً قبل الإقدام على التنازل أو تسجيلها للمشتري.

كما شددت على ضرورة التحقق من صدقية الشيكات لدى البنوك، قبل إجراء عملية التنازل النهائي ونقل الملكية. وقالت شرطة دبي إن العصابة وزّعت الأدوار بين أفرادها، حيث كان أحدهم يتولى الاتصال بالبائع، والاتفاق معه على شراء السيارة، ثم يتواصل معه شخص آخر يُنهي إجراءات نقل الملكية ويسلّمه الشيك المزور.

وأوضحت أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تلقت العديد من البلاغات حول أسلوب العصابة التي أدارت اتصالاتها مع مالكي السيارات من داخل الدولة وخارجها، وذلك بعد اختيار أصحاب السيارات المعروضة على الموقع الإلكتروني، والاتفاق معهم على السعر.

وأشارت إلى أن أفراد العصابة، من أجل إنجاح مخططهم، كانوا ينتحلون صفة أشخاص اعتباريين، بهدف إقناع الضحايا بجديتهم في شراء السيارات وبث الطمأنينة لديهم، ثم يُرسلون شخصاً لفحص المركبة أمام منزلهم، وبعد ذلك يطلبون منهم الحضور في وقت متأخر من الليل إلى أحد أفرع تسجيل المركبات للقاء «مندوب العصابة»، ليتم إنهاء إجراءات التسجيل وتسليمهم الشيكات المزورة.

وبيّنت شرطة دبي أنه بمجرد نقل ملكية المركبة يستخدم «مندوب العصابة» صورة جواز مالك السيارة الجديد الذي تم تسجيلها باسمه، ويقوم بشحنها في الليلة نفسها إلى خارج الدولة ويغادر معها، وذلك قبل أن يُراجع الضحية البنك في اليوم التالي ليكتشف أن الشيك مزور.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة، أو من خلال منصة «eCrime» المختصة في تلقي هذا النوع من البلاغات، عبر العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae أو عبر تطبيق شرطة دبي.

شرطة دبي:

. أفراد العصابة ينتحلون صفة أشخاص اعتباريين لإقناع الضحايا بجديتهم، ثم يُرسلون شخصاً لفحص المركبة أمام منازلهم.