محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان مطر مرخان الكتبي، ومحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في دبي بمناسبة زفاف نجليهما مطر سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة عبدالله أحمد محمد المزروعي، وجابر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة محمد عبدالله أحمد المزروعي.

وهنّأ سموّه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.