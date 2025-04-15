شرطة دبي تُضيف خدمتين إلى مبادرة «على دربك» لأصحاب الهمم والعمال

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إضافة خدمة تقديم شكوى عمالية، وخدمة أصحاب الهمم، إلى باقة خدمات مبادرة «على دربك» التي أطلقتها شرطة دبي، بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي (شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات).

وأكّد رئيس فريق مبادرة «على دربك»، النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، أن إضافة ،الخدمتين الجديدتين إلى باقة خدمات المبادرة، تأتي تزامناً مع عام المجتمع، وحرصاً من القيادة العامة لشرطة دبي، على تسخير جميع إمكاناتها، لضمان تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور، لافتاً إلى أن المبادرة استطاعت خلال الفترة الماضية، تقديم خدمات نوعية لأفراد المجتمع، واستفاد منها الآلاف من مستخدمي الطريق، لاسيما أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

وأضاف أن المبادرة أضافت خدمتين جديدتين إلى جانب الخدمات الست الأخرى، ليصبح الإجمالي، ثماني خدمات ضمن مبادرة «على دربك»، وتتمثّل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، وخدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية E-Crime والخدمتين المضافتين أخيراً، خدمة تقديم شكوى عمالية، وخدمة أصحاب الهمم.

وتابع النقيب ماجد بن ساعد الكعبي حديثه قائلاً: «تُتيح خدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الجسدية والسمعية والبصرية التسجيل والاشتراك في الخدمة، وذلك ليتم استثناؤهم ومنحهم الأولوية في إرسال الإسعاف وتقديم الاستجابة السريعة والمناسبة لهم في الحالات الطارئة. في حين تتيح خدمة تقديم شكوى عمالية للعاملين في قطاع الأعمال تقديم شكوى فردية أو جماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، والمتعلقة بالظروف المعيشية والأجور والمساكن العمالية، وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة».

وأوضح أن إضافة الخدمتين من شأنها التركيز على جودة رحلة المتعامل، واختصار زمن تقديم الخدمة، والتسهيل على المراجعين وإسعادهم من دون الحاجة إلى الوصول إلى مراكز الشرطة في دبي، وتقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، وتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين عبر سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقارير والخدمات، مشيراً إلى أن عدد المحطات شهد تزايداً بعدد 158 محطة لتقديم الخدمات منتشرة في مختلف مناطق الإمارة، مقارنة بالعام الماضي حين كان عدد المحطات يبلغ 138 محطة.