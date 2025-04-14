"طرق دبي" تنظم فعاليات توعوية متنوعة ضمن أسبوع المرور الخليجي 2025

تنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من الفعاليات التوعوية المتنوعة، بالتزامن مع أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي سوف يستمر خلال الفترة "14 - 20 أبريل 2025" تحت شعار "قيادة بدون هاتف"، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع معهد الإمارات للسياقة لتعليم قيادة السيارات، وإطارات ميشلان.

يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة الهادفة إلى رفع مستوي الوعي المروري لدى الجمهور حول الارشادات المروري، وبالتالي تحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي.

ونوهت الهيئة إلى أهمية شعار أسبوع المرور الخليجي لهذا العام طقيادة بدون هاتف"، الذي يحث السائقين على عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة بعد أن أكدت مخرجات بعض الدراسات المرورية في السنوات الأخيرة إلى أن ردة فعل السائقين المشغولين بالاتصال عبر الهاتف المتحرك أثناء القيادة تساوي الوقوع تحت تأثير الكحول بنسبة 80 %كما تقل ردة الفعل تجاه مفاجآت الطريق بنسبة 50%.

وذكرت الهيئة أنها تعتمد على خطط توعوية تشغيلية تستهدف جميع أفراد المجتمع وفق محور التوعية والذي يشكل إحدى المحاور الرئيسة لاستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ويتم التركيز في الأعوام الأخيرة على عدة قضايا توعوية مهمة من بينها تكريس الوعي عند السائقين لتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، مؤكدة إلى أن الفعاليات الميدانية الرئيسة في أسبوع المرور الخليجي لهذا العام سوف تكون ضمن المعرض الرئيسي الذي تنظمه وزارة الداخلية في إمارة الشارقة طوال أسبوع المرور الخليجي بحضور كافة إدارات المرور في الدولة والشركاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتشمل فعاليات هيئة الطرق والمواصلات في أسبوع المرور الخليجي أنشطة توعوية أخرى تشمل المدارس والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات التوعوية في الشوارع وعلى الشاشات الإلكترونية في مراكز خدمة المتعاملين لدى الهيئة وشركائها.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات السائقين ومستخدمي وسائل التنقل الفردي إلى ضرورة إدراك مخاطر التساهل بالانشغال عن الطريق بمشتتات جانبية، مشيرة إلى أن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة تصل قيمتها إلى 800 درهم و 4 نقاط سوداء.