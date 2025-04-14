90% انخفاضاً في «وفيات الحوادث» على طرق دبي خلال 18 عاماً

أسهمت الجهود المبذولة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، لتحقيق مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية (من 2007 إلى 2024)، في تسجيل انخفاض بمؤشرات الوفيات والحوادث بنسبة تجاوزت 90%.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، عقده المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بحثا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية وأمن المواصلات، واستعرضا سير العمل في الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي (2022-2026)، ومؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2024، ومبادرة إنشاء وحدة ضبط وسائل التنقل الفردية، وآلية تسجيل السكوتر الكهربائي.

وأشاد الطاير بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشرطة دبي، والتعاون المستمر والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي أسهم في تنفيذ 53 مبادرة وبرنامجاً مشتركاً عام 2024، وتحقيق مستهدفات مؤشرات وفيات الحوادث المرورية المحددة في الاستراتيجية.

وأكّد أهمية استمرار الجهود لتحقيق مستهدفات المؤشرات المعتمدة في استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022-2026، وتحقيق رؤيتها «صفر وفيات»، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية.

كما أكّد حرص الهيئة على رفع مستويات الأمان والسلامة في جميع وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وتطوير قنوات ووسائل التوعية والتثقيف المروري بما يعود بالنفع على مستخدمي الطريق في دبي.

بدوره، ثمّن الفريق عبدالله خليفة المري علاقة الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة الطرق، وأكّد أن الجهود المبذولة لتحقيق مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية، سجلت انخفاضاً في مؤشرات الوفيات والحوادث على مدار 18 عاماً (من عام 2007 إلى عام 2024) بنسبة تجاوزت 90%.

واستعرض الاجتماع جهود تعزيز الضبطية المرورية، حيث بلغ عدد مخالفات الدرّاجات النارية لتوصيل الطلبات 145 ألف مخالفة، بينما بلغت مخالفات الدرّاجات الهوائية والكهربائية، نحو 40 ألف مخالفة، والمشاة 60 ألف مخالفة، وبلغ عدد المركبات المحجوزة، 24 ألف مركبة، ونحو 4000 دراجة توصيل، وبلغ عدد وسائل التنقل الشخصي المحجوزة 54 ألف وسيلة.

واستعرض الاجتماع المبادرات والبرامج المنفذة ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي، البالغ عددها 53 مبادرة وبرنامجاً.

وأكّد انخفاض معدل وفيات حوادث الطرق خلال الـ18 عاماً الماضية بنسبة تجاوزت 90%، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، من 21.7 وفاة عام 2007، إلى 1.8 وفاة عام 2024، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الدهس، من 9.5 وفيات إلى 0.3 وفاة، كما انخفض معدل الوفيات والإصابات البليغة، من 36.2 وفاة إلى أربع وفيات، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة، من 4.2 حالات وفاة، إلى 0.45 وفاة، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في تعزيز الضبطية المرورية، لعبور المشاة، والمخالفات الخطرة، والقيادة الآمنة للدرّاجات النارية والهوائية والسكوتر الكهربائي.

وناقش الاجتماع المبادرات المنفذة في محور هندسة الطرق، حيث جرى دراسة ومعالجة 23 موقعاً للحوادث المتكررة والمواقع ذات الخطورة العالية على مستخدمي الطريق، وتوفير 54 معبراً مرتفعاً للمشاة، إضافة إلى تطوير وتحسين العديد من المواقع في دبي، لرفع مستوى سلامة مستخدمي وسائل التنقل المرن، كما يجري العمل حالياً على تطوير نظام الإدارة الذكية لسائقي وسائل المواصلات العامة، لتعزيز مستوى السلامة المرورية في هذا القطاع، ونفذ الجانبان 19 زيارة ميدانية لاستراحات الشاحنات، و85 زيارة ميدانية وورشة عمل لتوعية سائقي خدمات التوصيل، استهدفت أكثر من 15 ألف سائق، وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز مستوى السلامة المرورية للمشاة، استهدفت أكثر من 10 آلاف عامل وسائق مركبة.

وفي محور الأنظمة والإدارة، صدر قانون تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، واللائحة التنفيذية للقانون، وتحديث نظام تحديد مواقع الحوادث المتكررة، والعمل جارٍ لتطوير وتحديث نظام الحوادث المرورية.

وبحث الجانبان تعزيز الضبطية المرورية، وتكثيف حملات التوعية لسائقي الشاحنات والدرّاجات النارية، حيث تشكل الشاحنات نحو 30% من إجمالي الحجم المروري في بعض الطرق الرئيسة في إمارة دبي، فيما تشكل الدرّاجات النارية 4% من إجمالي عدد المركبات المسجلة، واتفق الجانبان على تنفيذ حملات توعية وتفتيش للشاحنات على الطرق الخارجية، ومراقبة تطبيق أوقات حظر الشاحنات على أجزاء من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، واستحداث وتطبيق لائحة الجودة لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتحديث برامج تدريب وترخيص سائقي الدرّاجات النارية.

وناقش الجانبان النمو السريع في استخدام وسائل التنقل الشخصية، حيث ارتفعت رحلات الدرّاجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023، إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%، وارتفعت رحلات السكوتر الكهربائي من 30 مليون رحلة في عام 2023 إلى 32.3 مليون رحلة خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.7%، وبلغت نسبة رحلات الميل الأول والأخير، باستخدام السكوتر الكهربائي 1.7%، والدرّاجات الهوائية 1.4%، وجرى الاتفاق على إنشاء وحدة مراقبة وسائل التنقل الشخصية، لضبط غير الملتزمين بإجراءات السلامة، ورفع مستوى السلامة المرورية على المسارات المخصصة، وتنظيم الحركة المرورية على مسارات الدرّاجات، ونشر الوعي باشتراطات القيادة على المسارات المخصصة، وتطبيق لائحة المخالفات على غير الملتزمين بالإجراءات.

4 محاور رئيسة

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات خطة الطرق والنقل 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، الأول محور الطرق، ويتضمن تنفيذ 39 مشروعاً استراتيجياً للطرق، وتنفيذ وتطوير عدد من المحاور الرئيسة، أهمها مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات، ومحور شارع حصة، وشارع الميدان، وشارع المستقبل ودوار المركز التجاري، وتطوير شوارع الوصل وجميرا وأم سقيم والقدرة، وشارع الفي، وشارع الصفا من تقاطع شـارع الشيخ زايد إلى تقاطع شارع الوصل، والمحور الثاني هو سياسات النقل، حيث جرى اعتماد عدد من السياسات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، أهمها سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد، وسياسة المسارات الخاصة للحافلات، وسياسة تطوير النقل المدرسي، وسياسة التعرفة المرنة للطرق والمواقف، والتوسع في حظر الشاحنات، ويشمل المحور الثالث، وهو محور المواصلات العامة، تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، ودراسة تنفيذ أنظمة النقل المعلقة، والتوسع في المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، وتطوير شبكة خطوط الحافلات، وشبكة النقل البحري، أما المحور الرابع فيتعلق بالأنظمة المرورية الذكية، حيث بدأت الهيئة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأنظمة المرورية الذكية، التي تغطي شبكة الطرق في دبي، وتحديث نظام إدارة الحوادث والحالات المرورية الطارئة، ورفع كفاءة عمل الإشارات المرورية.

53 مبادرة مشتركة بين «الطرق» وشرطة دبي العام الماضي.

عبدالله المري:

• 46.6 مليون رحلة للدرّاجات الهوائية في 2024 بنسبة نمو 5%.

مطر الطاير:

• معالجة 23 موقعاً للحوادث المتكررة والخطرة في دبي.