بحضور حمدان بن محمد ووزير التجارة الهندي.. موانئ دبي العالمية تعلن البدء في بناء "بهارات مارت" في دبي

بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" البدء في تشييد "بهارات مارت"، السوق العالمي الذي يربط أعمال الشركات بعضها ببعض، ويدعم تجارة التجزئة والجملة في دبي، ويوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وكشفت موانئ دبي العالمية عن المجسم الافتراضي للمشروع الجديد المُقرر افتتاحه بنهاية العام 2026، حيث يمثّل البدء في أعمال بناء السوق الجديد تمهيداً لإضافة نوعية تحويلية تُعيد تعريف الروابط التجارية العالمية بين الهند والشرق الأوسط، وغيرهما من مناطق العالم.

وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "استثمرت دبي في بنية تحتية عالمية المستوى وأسست شبكة نقل واتصال فعالة تربطها بكل أنحاء العالم.. القدرات اللوجستية المتقدمة التي تتمتع بها دبي تجعلها شريكاً قادراً على تقديم قيمة مضافة حقيقية للهند في سعيها لتوسعة تجارتها العالمية. ومع النمو الكبير في حجم التجارة البينية، وازدهار أعمال أكثر من 2300 شركة هندية في المنطقة الحرة في جبل علي، سيعزز بهارات مارت الشراكة الاقتصادية مع الهند."

من جانبه، أشاد وزير التجارة والصناعة الهندي بالأثر المتوقع للسوق الجديدة، وقال: "بهارات مارت مشروع تحويلي أطلقته مجموعة موانئ دبي العالمية، ويحمل إمكاناتٍ هائلة، ونتطلع إلى اكتمال أعمال الإنشاء. وستضمن جهود "دي بي ورلد" في تطوير الممر التجاري الافتراضي بين الهند ودولة الإمارات الارتقاء بالتبادل التجاري إلى آفاقٍ جديدة، تماشياً مع أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما نُقدّر جهود المجموعة في بناء آفاقٍ وفرصٍ جديدة تُمكّن الشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الأفريقية".

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" : "تهدف دولة الإمارات والهند للوصول بتجارتهما البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، وسيكون بهارات مارت محركًا رئيسياً في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ونحن نؤكد التزام موانئ دبي العالمية بتعزيز حركة التجارة من خلال تطوير بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وفتح أسواق جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام".

ويمتد "بهارات مارت" على مساحة 2.7 مليون قدم مربع، تغطي مرحلته الأولى 1.3 مليون قدم مربع، وسيُشكل مركزًا تجاريًا رئيسيًا للشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويتميز بموقع استراتيجي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

وسيضم السوق 1500 صالة عرض، وأكثر من 700 ألف قدم مربع من المستودعات الحديثة، ووحدات الصناعات الخفيفة، ومساحات مكتبية، وقاعات للاجتماعات، مع مساحة مخصصة لشركات رائدات الأعمال من الهند.

ويقع "بهارات مارت" على بُعد 11 كيلومترًا فقط من ميناء جبل علي، و15 كيلومترًا من مطار آل مكتوم الدولي، وعلى مقربة من شبكة قطارات الاتحاد، ما يوفر للشركات الهندية وصولًا سلساً إلى شبكة لوجستية متعددة الأنماط. ومن خلال منظومة جبل علي، سيتمكن المصدرون من الوصول إلى 150 وجهة بحرية وجوية، بالإضافة إلى روابط مع أكثر من 300 مدينة حول العالم، ما يعزز وصولهم إلى الأسواق ويزيد من كفاءتهم.

وتواصل "جافزا" لعب دور رئيس في التجارة الثنائية بين دولة الإمارات و الهند، حيث تستضيف المنطقة الحرة أكثر من 2300 شركة هندية، بعد تأسيس 283 شركة هندية جديدة في عام 2024، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي حيوي.