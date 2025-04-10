حمدان بن محمد يشيد بالدور النشط لوزارة الخارجية بقيادة عبد الله بن زايد

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الهند وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند الصديقة.

وأثنى سموّه على جهود البعثات الدبلوماسية الإماراتية في الخارج، مشيدا سموه بالدور النشط لوزارة الخارجية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، منوهاً سموّه بدور البعثة الدبلوماسية في الهند وما تقوم به من تمثيل مشرف لدولة الإمارات، ورعاية كاملة لمصالح مواطنيها، وإسهامها الواضح في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.