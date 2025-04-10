رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، أمس، مسارات تطور التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية، وإمكانات توسيع آفاقها في إطار العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تعزيز التنمية المشتركة ومصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، الرئيس الإندونيسي بقصر الشاطئ في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدَين في هذا السياق نهج البلدين الراسخ تجاه دعم السلام والاستقرار، وحلّ المشكلات والأزمات المختلفة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في توفير مقومات التنمية والازدهار وركائزهما لجميع شعوب العالم

كما أكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الإندونيسية التي تشهد تطوراً نوعياً، خصوصاً في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على شعبَي البلدين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبرابوو سوبيانتو مراسم إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وإندونيسيا، شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى اتفاقات للتعاون في مجالات الأمن والشؤون الإسلامية وغيرها.

حضر اللقاء والمراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى إندونيسيا، عبدالله سالم الظاهري، ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، محمد العبار، بجانب الوفد المرافق للرئيس الإندونيسي.

. الجانبان أكدا حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الإندونيسية التي تشهد تطوراً نوعياً، خصوصاً في المجالات التنموية.