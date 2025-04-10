انطلاق «واجهة التعليم» الأسبوع المقبل في أبوظبي

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق النسخة الـ11 من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط، يومَي 17 و18 أبريل الجاري، تحت شعار «التعليم والمجتمع»، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في أن يكون 2025 عام المجتمع.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي، بحضور عدد من القيادات من وزارة الداخلية والمختصين في مجال التعليم.

وقالت رئيسة مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، الدكتورة موزة سعيد البادي، إن هذه النسخة حملت شعار «التعليم والمجتمع» انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شعار «عام المجتمع» لهذا العام 2025، حيث تنسجم الموضوعات المختارة في المؤتمر والجلسات المصاحبة للمعرض مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز جهود العمل المجتمعي وثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الروابط الأسرية ومفهوم التطوع.

وأشارت إلى أن المعرض يسهم ضمن أهدافه في جهود إطلاق الإمكانات والقدرات لدى الشباب الإماراتي عبر المساعدة في إيجاد مهن المستقبل ورعاية مواهبهم، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات ومنها ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية.

من جانبه، قال مدير مركز المؤهَّلات الأمنية في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات في وزارة الداخلية، العقيد الدكتور خلفان النقبي، إن معرض ومؤتمر واجهة التعليم في دورته الجديدة جاء ليرسخ مكانته بين أهم الفعاليات والأحداث التي تسهم في رسم مستقبل أفضل لأبنائنا الطلبة ويعزز الشراكات بين المؤسسات الوطنية وفق منظومة عمل تكاملي.

وأكد حرص وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر من خلال إدارات متخصصة في التعليم الشرطي وتنمية وتطوير الكفاءات واستقطاب الكوادر المؤهلة وتمكين الشباب.

وأشار النقبي إلى أنه، على مدار سنوات عمر هذه الفعالية، شاركت الوزارة بفاعلية من خلال جناح متخصص وفي الحلقات النقاشية، وتشارك هذا العام بجناح يعرض فرصاً وأساليب للتطوير المهني ومنصة لاستقطاب الكوادر الوطنية الطامحة إلى تعزيز وإثراء مسيرة الأمن، كما تشارك في الجلسات التي تبحث وظائف المستقبل وتمكين الشباب، وذلك تعزيزاً للشراكات والعمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية.

بدوره، أكد مبارك علي الحمادي، من إدارة جودة الحياة، قطاع العمليات المدرسية، أهمية هذا الحدث في تعزيز الجهود المبذولة لتمكين المجتمع خصوصاً الشباب، لافتاً إلى وجود مبادرات ريادية تنطلق مع واجهة التعليم.