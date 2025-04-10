38 طلعة جوية لشرطة رأس الخيمة خلال 3 أشهر

نفذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة 38 طلعة جوية متنوعة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس القسم، المقدم ركن طيار عبدالله علي الشحي، إن الطلعات تنوعت بين البحث والإنقاذ، والتدريب، والمهام المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى، وخدمات لوجستية، إضافة إلى الدوريات الأمنية.

وأوضح أن المهام التدريبية كان لها النصيب الأكبر من المهام، حرصاً على جاهزية منتسبي القسم للتعامل مع أي بلاغ، وتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان للمواطن والمقيم والزائر، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأشار رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة إلى أنه مع دخول فصل الصيف، والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة والرطوبة، فإنه يتوجب على قاصدي ومرتادي المناطق الجبلية والصحراوية اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم من مخاطر التعرض للإنهاك الحراري أو الضياع في هذه المناطق التي تتضمن حمل كميات كافية من المياه والتحديد المسبق لوجهتهم والتنسيق مع غرفة العمليات بذلك، لضمان سرعة الوصول إليهم في حال تعرضهم لأي طارئ مع التأكد من حمل الهاتف المحمول والابتعاد عن المناطق الوعرة التي تشكل تهديداً حقيقياً على سلامتهم.