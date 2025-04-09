جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» باليابان ينطلق «من الأرض إلى الأثير»

كشفت دولة الإمارات عن التفاصيل الكاملة لجناحها الوطني في معرض «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي»، الذي سيقام باليابان في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر المقبل، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمها المكتب الوطني للإعلام في أبوظبي.

ويقدم الجناح الذي يقع في منطقة «تمكين الحياة»، ويحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، تجربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الإبداع الهندسي والثراء الثقافي، حيث يستعرض رؤية الإمارات في صياغة مستقبل الإنسان والكوكب معاً، ويعكس رحلة الدولة الملهمة التي تنطلق من الجذور العميقة صوب آفاق لا تحدّها حدود، رحلة تحتفي بالتراث، وتبني للمستقبل، وتؤمن بأن التقدّم الحقيقي لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي والعقول المتآلفة.

ويعكس الجناح طموح دولة الإمارات في تمكين مختلف جوانب الحياة على الأرض وفي رحاب الأثير، حيث يقدم رسالة واضحة ومؤثرة، تؤكد أن دولة الإمارات تدفع عجلة التقدم الجماعي للإنسانية وكوكب الأرض من خلال تطوير عمليات اكتشاف الفضاء، وإرساء مفاهيم مبتكرة لقطاع الرعاية الصحية، وتحقيق الريادة في التقنيات المستدامة ومختلف القطاعات الحيوية.

ولا تكمن أهمية الجناح في كونه معلماً معمارياً أو مساحة تجسد الهوية الوطنية فحسب، بل في رسالته العالمية التي تدعو إلى التعاون وتبادل الرؤى، حيث يفتح الباب أمام العالم لاكتشاف إنجازات الإمارات وقيمها وطموحاتها، كما يبرز كيف يشكل موروث الإمارات الحضاري العريق أساساً تنطلق منه إسهاماتها في رسم ملامح مستقبل تُصان فيه الحياة وتزدهر، على الأرض وفي آفاق الأثير.

وقالت وزيرة دولة ومفوضة مكتب إكسبو الإمارات، نورة بنت محمد الكعبي: «ننظر إلى كل دورة من دورات معرض (إكسبو) على أنها منصة لطرح قيمنا الأصيلة على الساحة العالمية، وتعزيز الشراكات، والترويج للاستدامة، وتعميق جسور التفاهم الثقافي».

وتابعت أن «عودتنا إلى اليابان، بعد 55 عاماً من أولى مُشاركاتنا، تعني مواصلة إرثنا المتمثل في الحضور الفاعل، الذي يعكس التزام الإمارات ببناء مستقبل عالمي أكثر شمولية وترابطاً».

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، شهاب أحمد الفهيم، إن جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» يُعد بمثابة مساحة يمكن للعالم من خلالها أن يجتمع من أجل التعلّم والتعاون وصنع مستقبل جديد.

وأشار إلى أن «عودة الإمارات إلى أوساكا تحمل بُعداً رمزياً واستراتيجياً مهماً، إذ إن أول مشاركة لأبوظبي في معارض (إكسبو) العالمية كانت في (إكسبو 1970 أوساكا). واليوم، تعود الإمارات حاملةً صوتاً عالمياً يدعو إلى التعاون والتفاهم لإحراز المزيد من التقدم والتطور».

وأضاف: «نعود إلى المدينة التي شهدت مستهل رحلتنا مع معارض (إكسبو)، ونحن نحمل معنا ماضينا، ورؤيتنا للغد».

وذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 64 مليار درهم في عام 2024، وتعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري، والإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في الخليج العربي.

وكجزء من الفريق القيادي لجناح دولة الإمارات نحو إكسبو 2025 أوساكا، تم تعيين رئيسة مكتب إكسبو الإمارات، مريم المعمري، والمديرة الإبداعية لجناح دولة الإمارات، شيخة الكتبي، في منصب نائبَي المفوّض العام للجناح، حيث ستعملان جنباً إلى جنب مع شهاب الفهيم لضمان تقديم سرد وطني مؤثّر، وتعزيز الحضور العالمي الفاعل للجناح، وتجسيد رؤية دولة الإمارات في إكسبو 2025 كمنصّة للابتكار، والتعاون، والتقدّم المشترك.

ويعكس جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» التعاون الخلاق وتكامل الخبرات الإماراتية واليابانية والدولية، ضمن عملية تصميم جماعية تمزج بين عراقة التقاليد وروح الابتكار، حيث يستوحي الجناح رؤيته من شجرة النخيل، الرمز الأيقوني للبيئة والثقافة الإماراتية، ويعيد تصور «العريش»، أحد أبرز عناصر العمارة التقليدية، من خلال توظيف المخلفات الزراعية للنخيل بأسلوب معاصر، مستفيداً من الحرفية اليابانية المتميزة في تشكيل الأخشاب.

ويقف سفراؤنا من شباب الإمارات واليابان في استقبال ضيوف الجناح، حيث يصحب شباب شغوف بسرد القصص زوار الجناح في رحلة لاكتشاف الابتكارات والثقافة وعلاقات التعاون الإماراتية وتقديمها إلى الساحة العالمية.

وتتكون مجموعة السفراء من 24 شاباً إماراتياً و20 شاباً يابانياً واثنين من المغتربين المقيمين في اليابان، وتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ويوجد بينهم من يتحدث سبع لغات، وهي: اليابانية والإنجليزية والعربية والكورية والتاغالوغية والفرنسية والمندرينية.

معالم الجناح

يتمثل أبرز معالم الجناح في غابة فريدة مؤلفة من 90 عموداً خشبياً، يصل ارتفاعها إلى 16 متراً، لتُشكل معاً مساحة معمارية مبهرة تُجسد قصة شراكة مستدامة وإبداع مشترك بين الثقافتين.

ويعيش زائر جناح الإمارات تجربة متعددة الحواس، تروي فصولاً من قصة وطن يستند إلى قيم راسخة ورؤية طموحة، وفي خلال هذه الرحلة سيلتقي الضيوف بوجوه إماراتية ملهمة، من مستكشفي الفضاء، إلى محفزي الرعاية الصحية، وصولاً إلى أمناء الاستدامة، الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل، وتُتوج هذه التجربة بعرض تركيبي وثائقي يحمل عنوان «التراث المنسوج»، يأخذ الزوار في رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.

ويتيح جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» على مدى ستة أشهر فرصاً للتعلم والتعاون والابتكار المشترك لمستقبل جديد من خلال قائمة فعالياته المنتقاة بعناية، والمكونة مما يزيد على 40 برنامجاً للمشاركة مع زوار المعرض. وتشمل برامج الجناح منتديات عن التقنية المستدامة وجلسات حوارية عن الرعاية الصحية وفعاليات ومناقشات تسعى لتمكين الشباب من مجالات اكتشاف الفضاء والابتكار التقني، وتمتد إلى الأسابيع الموضوعية ضمن «إكسبو 2025 أوساكا»، حيث تعكس كل تجربة كيف تحفز التقاليد الابتكار، وتشجع على ثقافة الحوار المفتوح وطرح الاستفسارات.

ويقدم جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» لضيوفه تجربة ثقافية متعددة الحواس من خلال مطعمه ومتجره المخصص والاحتفالات باليوم الوطني.

ويزخر مطعم الجناح بقائمة وجبات أُعِدّت بعناية، تعيد إحياء تراث المطبخ الإماراتي من خلال الأطباق التقليدية المُعاد تقديمها بمذاق عصري.

كما سيشهد الجناح احتفالاً باليوم الوطني للإمارات في 19 سبتمبر 2025.

ويقع جناح الإمارات، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، في منطقة «تمكين الحياة» بالقرب من الجناح الياباني وقاعة المعارض المعروفة باسم «القبعة المتلألئة».