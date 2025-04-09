توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة، مع نشاط في حركة الرياح المثيرة للغبار.

وقال في نشرته حول الطقس إنه يتوقع أن يكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، حتى السبت المقبل، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل.

أما الرياح فتكون شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتابع أن الطقس اليوم فيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.

ويكون طقس غد رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وصحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً.

أما الرياح، فتكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس بعد غد صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، أما طقس السبت فيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.