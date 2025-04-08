ناريندرا مودي: دبي دورها محوري في تعزيز الشراكة الشاملة بين الهند والإمارات

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع الهند بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً سعادته بزيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "سعدتُ بلقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي".

وتابع قائلا: "لقد لعبت دبي دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف :"تُؤكد هذه الزيارة الخاصة على صداقتنا الراسخة، وتمهد الطريق لتعاون أقوى في المستقبل".