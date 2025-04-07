الإمارات تؤكد التزامها بالدعم الإنساني للشعب الأفغاني

ترأس سيف محمد الكتبي، مبعوث خاص للدولة إلى أفغانستان، وفداً رفيع المستوى إلى العاصمة الأفغانية كابول، من الثالث إلى الخامس من أبريل الجاري، لبحث سبل دعم جهود الدولة الإنسانية والتنموية في أفغانستان.

والتقى في كابول نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، مولوي عبدالسلام حنفي، ووزير الخارجية بالوكالة، مولوي أمير خان متقي، ووزير الصناعة والتجارة في أفغانستان، الحاج نور الدين عزيزي، حيث تناولت المحادثات آفاق التعاون الثنائي وسبل الارتقاء به في مختلف المجالات، بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين ويعزز رخاء شعبيهما، مع التركيز على توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي، ودعم جهود الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وفي السياق ذاته، جدد الكتبي تأكيد حرص دولة الإمارات والتزامها الراسخ والمستمر بدعم الشعب الأفغاني الصديق، وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستقرار، وأعرب عن حرص الدولة على تعزيز التعاون مع أفغانستان، لاسيما في ما يتصل بجهود عودة اللاجئين الأفغان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق نحو الاستقرار والازدهار، ويُسهم في تحقيق المصالح المشتركة.