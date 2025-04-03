5 درجات ارتفاعاً في «الحرارة» خلال أبريل 

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن شهر أبريل يُعدّ أحد أشهر الفترة الانتقالية الأولى لفصل الربيع، وتتميّز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغيّر توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية.

وأشار المركز في تقرير له حول السمات المناخية لشهر أبريل إلى أن الشمس تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال، متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وترتفع درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً في أغلب مناطق الدولة، كما يزداد متوسط درجات الحرارة خلال شهر أبريل مقارنة مع شهر مارس بمقدار 3-5 درجات.

ولفت إلى أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري يضعف، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات، تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار.

كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

ووفقاً للإحصاءات المناخية يراوح متوسط درجة الحرارة خلال شهر أبريل بين 25 و29°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و37°م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23°م، فيما بلغت أعلى درجة حرارة 46.9°م على «الرويس» سنة 2012، وأقل درجة حرارة على «جبل جيس» سنة 2013 والتي بلغت 5.0°م.

وبالنسبة للرياح بلغ متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر (أبريل) 13 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 121.3 (كم/ س) في جبل حفيت سنة 2013، وأعلى هبة رياح (كلم/س) 137 في مطار العين سنة 2003 .

وذكرت الإحصاءات أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر يبلغ 44%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى يراوح ما بين 62% و82%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% و28%، لافتة إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2015، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 يوم ضباب، و4 أيام ضباب خفيف.

وسجلت أعلى كمية أمطار بمقدار 260.3 ملم على خطم الشكلة في أبريل 2024.