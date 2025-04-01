محمد بن راشد يعزي سعود المعلا في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في ديوان الحاكم بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.